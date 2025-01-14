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ХАМАС приняло условия проекта сделки по прекращению огня, пишут СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
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ХАМАС приняло условия проекта сделки по прекращению огня, пишут СМИ
ХАМАС приняло условия проекта сделки по прекращению огня, пишут СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ
ХАМАС приняло условия проекта сделки по прекращению огня, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС приняло условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заключенными, сообщает агентство Associated Press. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:11+0300
2025-01-14T14:11+0300
политика
израиль
хамас
сделка
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС приняло условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заключенными, сообщает агентство Associated Press."ХАМАС приняло проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Израиль все еще взвешивает сделку", - сказано в публикации.В настоящее время переговоры о прекращении огня и освобождении заложников проходят в Дохе при участии посредников.Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.СМИ также отмечали, что некоторые заложники уже были освобождены благодаря операциям и гуманитарным усилиям, однако остальные остаются в плену уже более 15 месяцев, в том числе два человека с российским гражданством.
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израиль, хамас, сделка
Политика, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, сделка
14:11 14.01.2025
 
ХАМАС приняло условия проекта сделки по прекращению огня, пишут СМИ

AP: ХАМАС приняло условия проекта сделки по прекращению огня

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС приняло условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заключенными, сообщает агентство Associated Press.
"ХАМАС приняло проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Израиль все еще взвешивает сделку", - сказано в публикации.
В настоящее время переговоры о прекращении огня и освобождении заложников проходят в Дохе при участии посредников.
Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
СМИ также отмечали, что некоторые заложники уже были освобождены благодаря операциям и гуманитарным усилиям, однако остальные остаются в плену уже более 15 месяцев, в том числе два человека с российским гражданством.
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