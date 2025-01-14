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В Сербии призвали провести референдум, чтобы выбрать между БРИКС и ЕС - 14.01.2025, ПРАЙМ
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В Сербии призвали провести референдум, чтобы выбрать между БРИКС и ЕС
В Сербии призвали провести референдум, чтобы выбрать между БРИКС и ЕС - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Сербии призвали провести референдум, чтобы выбрать между БРИКС и ЕС
Сербии необходимо путем референдума выбрать между БРИКС и Евросоюзом, на пути к которому страна потеряла десятилетия и получила неприемлемые требования, заявил... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:49+0300
2025-01-14T18:49+0300
политика
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БЕЛГРАД, 14 янв – ПРАЙМ. Сербии необходимо путем референдума выбрать между БРИКС и Евросоюзом, на пути к которому страна потеряла десятилетия и получила неприемлемые требования, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре прошлого года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в стране достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС. При этом он отметил, что Белград не свернет с пути в ЕС, но допустил, что возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии". Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял замглавы правительства Вулин. По словам Вулина, Сербия потратила десятилетия на пути к ЕС, который каждый день показывает, что не желает ее вступления, но требует признания так называемого Косово, хочет чтобы Белград поссорился с Москвой и Пекином, а также поддерживает каждую попытку цветной революции в Сербии. "Поэтому сейчас, когда БРИКС пробудил надежду, что более справедливый мир возможен, Сербия не смеет упустить имеющуюся возможность. Я твердо уверен, что, как и сказал президент Александр Вучич, Сербия должна определиться на референдуме: ЕС или БРИКС", — процитировала Вулина его пресс-служба. В понедельник сербский вице-премьер принял участие в первой встрече рабочей группы правительства страны с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) в связи с санкциями США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефть" и "Газпром"). Вулин также заявил, что санкции против NIS вводятся для того, чтобы "столкнуть Сербию с Россией, ослабить сербскую экономику, заставить потерять ее привилегированный статус на рынке РФ и в снабжении газом". Во вторник он заверил, что сербы – "не народ трусов и грабителей и не будут под давлением санкций отнимать у российских братьев".
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сербия, ес, брикс, россия, китай
Политика, СЕРБИЯ, ЕС, БРИКС, РОССИЯ, КИТАЙ
18:49 14.01.2025
 
В Сербии призвали провести референдум, чтобы выбрать между БРИКС и ЕС

Вице-премьер Вулин: Сербия должна на референдуме выбрать между БРИКС и ЕС

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© flickr.com / graneits
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БЕЛГРАД, 14 янв – ПРАЙМ. Сербии необходимо путем референдума выбрать между БРИКС и Евросоюзом, на пути к которому страна потеряла десятилетия и получила неприемлемые требования, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в октябре прошлого года, что популярность БРИКС по результатам соцопросов в стране достигла 42% и сравнялась с популярностью ЕС. При этом он отметил, что Белград не свернет с пути в ЕС, но допустил, что возможно, "через несколько лет БРИКС станет темой референдума в Сербии". Официальный Белград на саммите БРИКС в Казани осенью прошлого года представлял замглавы правительства Вулин.
По словам Вулина, Сербия потратила десятилетия на пути к ЕС, который каждый день показывает, что не желает ее вступления, но требует признания так называемого Косово, хочет чтобы Белград поссорился с Москвой и Пекином, а также поддерживает каждую попытку цветной революции в Сербии.
"Поэтому сейчас, когда БРИКС пробудил надежду, что более справедливый мир возможен, Сербия не смеет упустить имеющуюся возможность. Я твердо уверен, что, как и сказал президент Александр Вучич, Сербия должна определиться на референдуме: ЕС или БРИКС", — процитировала Вулина его пресс-служба.
В понедельник сербский вице-премьер принял участие в первой встрече рабочей группы правительства страны с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) в связи с санкциями США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефть" и "Газпром").
Вулин также заявил, что санкции против NIS вводятся для того, чтобы "столкнуть Сербию с Россией, ослабить сербскую экономику, заставить потерять ее привилегированный статус на рынке РФ и в снабжении газом". Во вторник он заверил, что сербы – "не народ трусов и грабителей и не будут под давлением санкций отнимать у российских братьев".
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Лавров прокомментировал новые санкции США против энергетики России и Сербии
12:20
 
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