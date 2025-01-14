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"Ничего нового". Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным

"Ничего нового". Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным - 14.01.2025, ПРАЙМ

"Ничего нового". Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц не сказал ничего нового в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе Берлина. Об... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T13:42+0300

2025-01-14T13:42+0300

2025-01-14T13:42+0300

политика

россия

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не сказал ничего нового в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе Берлина. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава МИД России Сергей Лавров."Я надеюсь меня президент не будет очень сильно ругать. Я не выдаю секреты. В разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего бы он не говорил публично каждый второй день: "Вы должны уйти!", - отметил дипломат.Лавров заявил, что Шольц не упомянул глубинные причины конфликта в Украине и не обсудил вопросы русского языка и прав русских, которых хочет лишить их глава киевского режима Владимир Зеленский.Разговор российского лидера с немецким канцлером состоялся 15 ноября 2024 года. По словам Владимира Путина, стороны обменялись мнениями, однако каждый из участников придерживался своих взглядов.

https://1prime.ru/20250104/peregovory-854028070.html

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россия, владимир путин, олаф шольц