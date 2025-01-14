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"Ничего нового". Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным - 14.01.2025, ПРАЙМ
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"Ничего нового". Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным
"Ничего нового". Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным - 14.01.2025, ПРАЙМ
"Ничего нового". Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц не сказал ничего нового в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе Берлина. Об... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:42+0300
2025-01-14T13:42+0300
политика
россия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не сказал ничего нового в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе Берлина. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава МИД России Сергей Лавров."Я надеюсь меня президент не будет очень сильно ругать. Я не выдаю секреты. В разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего бы он не говорил публично каждый второй день: "Вы должны уйти!", - отметил дипломат.Лавров заявил, что Шольц не упомянул глубинные причины конфликта в Украине и не обсудил вопросы русского языка и прав русских, которых хочет лишить их глава киевского режима Владимир Зеленский.Разговор российского лидера с немецким канцлером состоялся 15 ноября 2024 года. По словам Владимира Путина, стороны обменялись мнениями, однако каждый из участников придерживался своих взглядов.
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россия, владимир путин, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Олаф Шольц
13:42 14.01.2025
 
"Ничего нового". Лавров рассказал о разговоре Шольца с Путиным

Лавров: Шольц не сказал ничего нового во время разговора с Путиным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц не сказал ничего нового в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе Берлина. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Я надеюсь меня президент не будет очень сильно ругать. Я не выдаю секреты. В разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего бы он не говорил публично каждый второй день: "Вы должны уйти!", - отметил дипломат.
Лавров заявил, что Шольц не упомянул глубинные причины конфликта в Украине и не обсудил вопросы русского языка и прав русских, которых хочет лишить их глава киевского режима Владимир Зеленский.
Разговор российского лидера с немецким канцлером состоялся 15 ноября 2024 года. По словам Владимира Путина, стороны обменялись мнениями, однако каждый из участников придерживался своих взглядов.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом
4 января, 23:39
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
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