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Патрушев оценил заявления Трампа о присоединении новых штатов к США - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Патрушев оценил заявления Трампа о присоединении новых штатов к США
Патрушев оценил заявления Трампа о присоединении новых штатов к США - 14.01.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил заявления Трампа о присоединении новых штатов к США
Дискуссии о том, что избранный президент США Дональд Трамп направит американскую армию на завоевывание новых штатов, вряд ли можно считать обоснованными, заявил | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:15+0300
2025-01-14T15:16+0300
политика
сша
дональд трамп
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Дискуссии о том, что избранный президент США Дональд Трамп направит американскую армию на завоевывание новых штатов, вряд ли можно считать обоснованными, заявил в интервью "Комсомольской правде" постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. При этом, по его мнению, не приходится сомневаться, "что на всех этих направлениях новая администрация будет очень напористо продавливать собственные интересы". В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Пекина и Москвы. Идея покупки острова, который обладает широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда, как и сейчас, власти Гренландии и Дании отвергли данное предложение и назвали его несерьезным. Кроме того, Трамп активно выдвигает инициативу о включении Канады в состав США в качестве 51-го штата.
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сша, дональд трамп, николай патрушев
Политика, США, Дональд Трамп, Николай Патрушев
15:15 14.01.2025 (обновлено: 15:16 14.01.2025)
 
Патрушев оценил заявления Трампа о присоединении новых штатов к США

Патрушев: заявления Трампа о завоевании новых штатов для США вряд ли обоснованы

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Дискуссии о том, что избранный президент США Дональд Трамп направит американскую армию на завоевывание новых штатов, вряд ли можно считать обоснованными, заявил в интервью "Комсомольской правде" постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
При этом, по его мнению, не приходится сомневаться, "что на всех этих направлениях новая администрация будет очень напористо продавливать собственные интересы".
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Пекина и Москвы. Идея покупки острова, который обладает широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. Тогда, как и сейчас, власти Гренландии и Дании отвергли данное предложение и назвали его несерьезным. Кроме того, Трамп активно выдвигает инициативу о включении Канады в состав США в качестве 51-го штата.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Патрушев считает, что американские элиты могут помешать Трампу
15:10
 
ПолитикаСШАДональд ТрампНиколай Патрушев
 
 
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