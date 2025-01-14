https://1prime.ru/20250114/shveytsariya-854193815.html

В Швейцарии оценили влияние избрания Трампа президентом США на франк

В Швейцарии оценили влияние избрания Трампа президентом США на франк - 14.01.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии оценили влияние избрания Трампа президентом США на франк

Швейцарские компании усматривают в возвращении Дональда Трампа к власти в США в качестве фактора усиления американского доллара по отношению к швейцарскому... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T17:57+0300

2025-01-14T17:57+0300

2025-01-14T17:57+0300

швейцария

сша

дональд трамп

доллар

швейцарский франк

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ЖЕНЕВА, 14 янв - ПРАЙМ. Швейцарские компании усматривают в возвращении Дональда Трампа к власти в США в качестве фактора усиления американского доллара по отношению к швейцарскому франку, следует из результатов исследования крупнейшего швейцарского банка UBS AG. "Исследование также показывает, что предприятия считают, что нахождение Дональда Трампа на посту президента США является позитивным фактором для доллара", - приводится в пресс-релизе банка цитата экономиста UBS Мере Мюгели. Так, если до американских выборов средний прогноз компаний на конец 2025 года по курсу американской валюты к швейцарской (USDCHF) составлял 0,84, то после избрания Трампа он составил 0,86. Экономисты банка в свою очередь оценивают USDCHF в 0,88. Кроме того, швейцарские компании считают, что за 2025 года евро немного ослабнет по отношению к франку (EURCHF) и курс составит 0,92. Экономисты UBS менее оптимистичны относительно национальной валюты и оценивают EURCHF в 0,93. Кроме того, опрошенные компании осторожно оценивают экономическую ситуацию в ближайшие 12 месяцев, большинство из них ожидают роста не более 1%. Основным фактором волатильности рынка они считают геополитические события, как избрание нового президента США, конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке. Экономический контекст и политика ЦБ также указываются как факторы риска, однако в меньшей степени. Опрос около 400 швейцарских компаний по теме управления валютой проводился с 16 октября по 26 ноября 2024 года. Примерно 90% опрошенных компанией задействованы во внешней торговле.

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швейцария, сша, дональд трамп, доллар, швейцарский франк