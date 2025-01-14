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Полиция пресекла работу используемой аферистами платежной системы Rapidpay - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Полиция пресекла работу используемой аферистами платежной системы Rapidpay
Полиция пресекла работу используемой аферистами платежной системы Rapidpay - 14.01.2025, ПРАЙМ
Полиция пресекла работу используемой аферистами платежной системы Rapidpay
Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T10:09+0300
2025-01-14T10:09+0300
россия
мошенники
полиция
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны четыре человека, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Теневой бизнес требует теневой платежной системы. Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В результате была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей", - сказала Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему Rapidpay. Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась, в том числе, благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц. "В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме", - уточнила Волк. По её словам, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Задержаны четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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россия, мошенники, полиция
РОССИЯ, МОШЕННИКИ, полиция
10:09 14.01.2025
 
Полиция пресекла работу используемой аферистами платежной системы Rapidpay

Полиция пресекла работу в РФ используемой аферистами платежной системы Rapidpay

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны четыре человека, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Теневой бизнес требует теневой платежной системы. Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В результате была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей", - сказала Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему Rapidpay. Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась, в том числе, благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.
"В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме", - уточнила Волк.
По её словам, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Задержаны четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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