https://1prime.ru/20250114/sistema-854177315.html

Полиция пресекла работу используемой аферистами платежной системы Rapidpay

Полиция пресекла работу используемой аферистами платежной системы Rapidpay - 14.01.2025, ПРАЙМ

Полиция пресекла работу используемой аферистами платежной системы Rapidpay

Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T10:09+0300

2025-01-14T10:09+0300

2025-01-14T10:09+0300

россия

мошенники

полиция

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e654a6e2b386cf69557bb4b46d1d27ef.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны четыре человека, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Теневой бизнес требует теневой платежной системы. Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В результате была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей", - сказала Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную платежную систему Rapidpay. Она использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась, в том числе, благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц. "В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме", - уточнила Волк. По её словам, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Задержаны четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://1prime.ru/20250113/moshenniki-854164391.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники, полиция