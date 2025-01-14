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В Балтийском море обнаружили следы якоря китайского сухогруза Yi Peng 3

В Балтийском море обнаружили следы якоря китайского сухогруза Yi Peng 3 - 14.01.2025, ПРАЙМ

В Балтийском море обнаружили следы якоря китайского сухогруза Yi Peng 3

Следы, вероятно, от якоря китайского сухогруза Yi Peng 3, который связывают с повреждением двух кабелей в Балтийском море в ноябре, найдены недалеко от... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T10:23+0300

2025-01-14T10:23+0300

2025-01-14T10:23+0300

повреждение

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Следы, вероятно, от якоря китайского сухогруза Yi Peng 3, который связывают с повреждением двух кабелей в Балтийском море в ноябре, найдены недалеко от неповрежденного электрокабеля NotdBalt. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин."Сегодня мы можем сообщить, что установлено, что имеются следы волочения от якоря, вероятно, от Yi Peng 3, недалеко от кабеля NordBalt, связывающего Швецию с Литвой", - цитирует его телеканал SVT.По словам Болина, якорь мог также нанести повреждения и кабелю NordBalt.Судно Yi Peng 3 также связывается с повреждением других телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой. По информации The Wall Street Journal, следователи считают, что кабели были разорваны намеренно китайским судном. Согласно Bild, это судно управлялось гражданином России.

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повреждение