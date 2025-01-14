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"Совкомфлот" продолжит работу по минимизации негативного влияния санкций - 14.01.2025, ПРАЙМ
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"Совкомфлот" продолжит работу по минимизации негативного влияния санкций
"Совкомфлот" продолжит работу по минимизации негативного влияния санкций - 14.01.2025, ПРАЙМ
"Совкомфлот" продолжит работу по минимизации негативного влияния санкций
Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, несмотря на это, компания продолжит системную | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T10:01+0300
2025-01-14T10:10+0300
россия
сша
совкомфлот
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, несмотря на это, компания продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность, сообщили в "Совкомфлоте"."Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. Тем не менее, "Совкомфлот" продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. При этом компания, как и прежде, будет неизменно придерживаться высоких стандартов безопасности и качества морских операций, соблюдать все применимые законы и требования", - говорится в сообщении.В компании добавили, что "Совкомфлот" всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. Кроме того, суда компании не относятся к "теневому флоту", а санкции в отношении "Совкомфлота" не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований - их введение мотивировано политическими интересами отдельных стран, включая США.Министерство финансов США 10 января объявило о введении новых масштабных санкционных ограничений в отношении группы компаний "Совкомфлот" и принадлежащего ей флота.
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россия, сша, совкомфлот
РОССИЯ, США, Совкомфлот
10:01 14.01.2025 (обновлено: 10:10 14.01.2025)
 
"Совкомфлот" продолжит работу по минимизации негативного влияния санкций

"Совкомфлот" продолжит работу по минимизации негативного влияния санкций

"Совкомфлот"
Совкомфлот
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, несмотря на это, компания продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность, сообщили в "Совкомфлоте".
"Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. Тем не менее, "Совкомфлот" продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. При этом компания, как и прежде, будет неизменно придерживаться высоких стандартов безопасности и качества морских операций, соблюдать все применимые законы и требования", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что "Совкомфлот" всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. Кроме того, суда компании не относятся к "теневому флоту", а санкции в отношении "Совкомфлота" не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований - их введение мотивировано политическими интересами отдельных стран, включая США.
Министерство финансов США 10 января объявило о введении новых масштабных санкционных ограничений в отношении группы компаний "Совкомфлот" и принадлежащего ей флота.
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РОССИЯСШАСовкомфлот
 
 
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