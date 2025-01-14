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Эксперт ожидает в России спада спроса на трубы большого диаметра
Эксперт ожидает в России спада спроса на трубы большого диаметра - 14.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт ожидает в России спада спроса на трубы большого диаметра
Спрос на трубы большого диаметра (ТБД) в России упадет на 10-12%, до 1,8 миллиона тонн в текущем году, из-за отсутствия проектов прокладки крупных магистральных | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:28+0300
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2025-01-14T13:28+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Спрос на трубы большого диаметра (ТБД) в России упадет на 10-12%, до 1,8 миллиона тонн в текущем году, из-за отсутствия проектов прокладки крупных магистральных газо- и нефтепроводов, ТБД будут преимущественно использоваться для ремонта действующих трубопроводов, поделился таким мнением с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "В 2025 году можно допустить снижения спроса на стальные трубы на 5-7%, до 9,7-9,8 миллиона тонн, который будет дифференцироваться по различным продуктовым группам. Наибольший спад следует ожидать по трубам большого диаметра - до 10-12%, до 1,8 миллиона тонн вследствие отсутствия проектов прокладки крупных магистральных газо- и нефтепроводов. Поэтому трубы большого диаметра будут идти в основном на ремонт действующих трубопроводов для прокачки нефти, природного газа и воды", - сказал эксперт. По его словам, заказы на бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы могут уменьшиться на 8-10% из-за санкций против российских нефтегазовых компаний, из-за которых может ослабеть потребность в проходке скважин для эксплуатации действующих месторождений и разведки и освоения новых Напротив, спрос на трубы для машиностроения может вырасти на 7-9% благодаря набирающим силу процессам импортозамещения. Также химическая и пищевая отрасли могут увеличить заказы на 3-4%: им трубы понадобятся для ремонта оборудования существующих предприятий и для строительства новых заводов, отмечает Хазанов. Тем временем Агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) ожидает в текущем году сохранения совокупного спроса на трубном рынке РФ на уровне прошлого года. Согласно данным НКР, активному росту препятствуют высокая стоимость денег в российской экономике, нехватка инвестиций и мощностей в нефтегазовом секторе РФ. Отмечается потенциал роста объемов эксплуатационного бурения на нефтегазовых месторождениях и повышения спроса на трубы для нефтепромыслов и машиностроения. По оценке агентства, в 2024 году продажи бесшовных и сварных труб в России снизились на несколько процентов из-затоваривания рынка, добровольного сокращения добычи нефти в странах ОПЕК+ и некоторого снижения активности потребителей трубной продукции. Трубная металлургическая компания (ТМК) прогнозировала спад спроса на стальные трубы в РФ на 9,1%, до 11 миллионов тонн по итогам прошлого года.
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россия, промышленность
Экономика, РОССИЯ, Промышленность
Эксперт ожидает в России спада спроса на трубы большого диаметра
Эксперт Хазанов ожидает в РФ спада спроса на трубы большого диаметра на 10-12%
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Спрос на трубы большого диаметра (ТБД) в России упадет на 10-12%, до 1,8 миллиона тонн в текущем году, из-за отсутствия проектов прокладки крупных магистральных газо- и нефтепроводов, ТБД будут преимущественно использоваться для ремонта действующих трубопроводов, поделился таким мнением с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"В 2025 году можно допустить снижения спроса на стальные трубы на 5-7%, до 9,7-9,8 миллиона тонн, который будет дифференцироваться по различным продуктовым группам. Наибольший спад следует ожидать по трубам большого диаметра - до 10-12%, до 1,8 миллиона тонн вследствие отсутствия проектов прокладки крупных магистральных газо- и нефтепроводов. Поэтому трубы большого диаметра будут идти в основном на ремонт действующих трубопроводов для прокачки нефти, природного газа и воды", - сказал эксперт.
По его словам, заказы на бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы могут уменьшиться на 8-10% из-за санкций против российских нефтегазовых компаний, из-за которых может ослабеть потребность в проходке скважин для эксплуатации действующих месторождений и разведки и освоения новых
Напротив, спрос на трубы для машиностроения может вырасти на 7-9% благодаря набирающим силу процессам импортозамещения. Также химическая и пищевая отрасли могут увеличить заказы на 3-4%: им трубы понадобятся для ремонта оборудования существующих предприятий и для строительства новых заводов, отмечает Хазанов.
Тем временем Агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) ожидает в текущем году сохранения совокупного спроса на трубном рынке РФ на уровне прошлого года. Согласно данным НКР, активному росту препятствуют высокая стоимость денег в российской экономике, нехватка инвестиций и мощностей в нефтегазовом секторе РФ. Отмечается потенциал роста объемов эксплуатационного бурения на нефтегазовых месторождениях и повышения спроса на трубы для нефтепромыслов и машиностроения.
По оценке агентства, в 2024 году продажи бесшовных и сварных труб в России снизились на несколько процентов из-затоваривания рынка, добровольного сокращения добычи нефти в странах ОПЕК+ и некоторого снижения активности потребителей трубной продукции. Трубная металлургическая компания (ТМК) прогнозировала спад спроса на стальные трубы в РФ на 9,1%, до 11 миллионов тонн по итогам прошлого года.
ТМК ожидает снижение спроса на стальные трубы в России в 2024 году