Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме назвали неправильным диктовать Украине условия переговоров - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250114/ssha-854191841.html
В Белом доме назвали неправильным диктовать Украине условия переговоров
В Белом доме назвали неправильным диктовать Украине условия переговоров - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Белом доме назвали неправильным диктовать Украине условия переговоров
Соединенные Штаты не имеют права диктовать Украине условия или форму переговоров с Россией, если Вашингтон не вовлечен в конфликт напрямую. Об этом сообщил... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:06+0300
2025-01-14T17:06+0300
политика
россия
сша
украина
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не имеют права диктовать Украине условия или форму переговоров с Россией, если Вашингтон не вовлечен в конфликт напрямую. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Я не считаю правильным, чтобы Соединенные Штаты диктовали стране, которая борется за выживание, какими должны быть точные условия или форма переговоров, если только это (конфликт на Украине - ред.) не втянет нас в войну. И они не втянули нас в войну", - отметил он в беседе с изданием The New York Times.Он подчеркнул, что Белый дом не увязывает военную помощь Украине с требованием вести переговоры с Россией.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20250114/peregovory-854181769.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_82645091cff210cfecd6d9eed5b0a251.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, белый дом
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Белый дом
17:06 14.01.2025
 
В Белом доме назвали неправильным диктовать Украине условия переговоров

В Белом доме назвали неправильным диктовать Киеву условия переговоров с Россией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не имеют права диктовать Украине условия или форму переговоров с Россией, если Вашингтон не вовлечен в конфликт напрямую. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Я не считаю правильным, чтобы Соединенные Штаты диктовали стране, которая борется за выживание, какими должны быть точные условия или форма переговоров, если только это (конфликт на Украине - ред.) не втянет нас в войну. И они не втянули нас в войну", - отметил он в беседе с изданием The New York Times.
Он подчеркнул, что Белый дом не увязывает военную помощь Украине с требованием вести переговоры с Россией.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков оценил вероятность телефонных контактов России с США
12:47
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАБелый дом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала