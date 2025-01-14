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В Белом доме назвали неправильным диктовать Украине условия переговоров

В Белом доме назвали неправильным диктовать Украине условия переговоров - 14.01.2025, ПРАЙМ

В Белом доме назвали неправильным диктовать Украине условия переговоров

Соединенные Штаты не имеют права диктовать Украине условия или форму переговоров с Россией, если Вашингтон не вовлечен в конфликт напрямую. Об этом сообщил... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T17:06+0300

2025-01-14T17:06+0300

2025-01-14T17:06+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не имеют права диктовать Украине условия или форму переговоров с Россией, если Вашингтон не вовлечен в конфликт напрямую. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Я не считаю правильным, чтобы Соединенные Штаты диктовали стране, которая борется за выживание, какими должны быть точные условия или форма переговоров, если только это (конфликт на Украине - ред.) не втянет нас в войну. И они не втянули нас в войну", - отметил он в беседе с изданием The New York Times.Он подчеркнул, что Белый дом не увязывает военную помощь Украине с требованием вести переговоры с Россией.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

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