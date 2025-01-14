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В США допустили возможность требовать от Киева признать потерю территорий - 14.01.2025, ПРАЙМ
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В США допустили возможность требовать от Киева признать потерю территорий
В США допустили возможность требовать от Киева признать потерю территорий - 14.01.2025, ПРАЙМ
В США допустили возможность требовать от Киева признать потерю территорий
Вашингтон может мотребовать от Украины признать потерю территорий в обмен на продолжение военной помощи, но не хочет этого делать. Об этом в беседе с изданием... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:17+0300
2025-01-14T17:17+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Вашингтон может мотребовать от Украины признать потерю территорий в обмен на продолжение военной помощи, но не хочет этого делать. Об этом в беседе с изданием The New York Times заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Это правда, что мы могли бы отрезать (помощь - ред.) Украине. Мы могли бы сказать: "Вы ничего больше не получите, если не согласитесь, что Россия получит X процентов вашей территории". Это вариант, доступный нам", - заметил собеседник издания.Он также добавил, что США не должны говорить Украине, чтобы она просто сдалась, так как это неправильное использование американского влияния.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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сша, украина, белый дом
Политика, США, УКРАИНА, Белый дом
17:17 14.01.2025
 
В США допустили возможность требовать от Киева признать потерю территорий

Салливан: США могут потребовать от Украины признать потерю территорий

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Вашингтон может мотребовать от Украины признать потерю территорий в обмен на продолжение военной помощи, но не хочет этого делать. Об этом в беседе с изданием The New York Times заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Это правда, что мы могли бы отрезать (помощь - ред.) Украине. Мы могли бы сказать: "Вы ничего больше не получите, если не согласитесь, что Россия получит X процентов вашей территории". Это вариант, доступный нам", - заметил собеседник издания.
Он также добавил, что США не должны говорить Украине, чтобы она просто сдалась, так как это неправильное использование американского влияния.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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ПолитикаСШАУКРАИНАБелый дом
 
 
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