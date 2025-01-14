https://1prime.ru/20250114/stavka-854183423.html

Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году

Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ

Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T13:32+0300

2025-01-14T13:32+0300

2025-01-14T13:32+0300

экономика

россия

втб

андрей костин

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ХАНОЙ, 14 янв - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года. "Мы прогнозируем, что этот год все-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. (Будет - ред.) повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживем в этой реалии", - сказал Костин журналистам. Он добавил, что на динамику ставки влияет много факторов, которые трудно предсказать. "Центральный банк мониторит активно инфляцию и будет, соответственно, решения принимать", - отметил банкир. Банк России в конце прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения. ЦБ тогда отметил, что охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, а ужесточение кредитно-денежных условий было существенней, чем предполагалось в октябре. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 14 февраля 2025 года.

https://1prime.ru/20250110/stavka-854100944.html

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россия, втб, андрей костин