Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/stavka-854183423.html
Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году
Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:32+0300
2025-01-14T13:32+0300
экономика
россия
втб
андрей костин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853344450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88a2664b2d24d0cd992b5a9db7ae542e.jpg
ХАНОЙ, 14 янв - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года. "Мы прогнозируем, что этот год все-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. (Будет - ред.) повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживем в этой реалии", - сказал Костин журналистам. Он добавил, что на динамику ставки влияет много факторов, которые трудно предсказать. "Центральный банк мониторит активно инфляцию и будет, соответственно, решения принимать", - отметил банкир. Банк России в конце прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения. ЦБ тогда отметил, что охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, а ужесточение кредитно-денежных условий было существенней, чем предполагалось в октябре. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 14 февраля 2025 года.
https://1prime.ru/20250110/stavka-854100944.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853344450_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_fed64caadbdf6462273a83208777fe05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, андрей костин
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин
13:32 14.01.2025
 
Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году

Костин: ключевая ставка в 2025 году будет достаточно высокой

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНОЙ, 14 янв - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года.
"Мы прогнозируем, что этот год все-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. (Будет - ред.) повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживем в этой реалии", - сказал Костин журналистам.
Он добавил, что на динамику ставки влияет много факторов, которые трудно предсказать.
"Центральный банк мониторит активно инфляцию и будет, соответственно, решения принимать", - отметил банкир.
Банк России в конце прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения. ЦБ тогда отметил, что охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, а ужесточение кредитно-денежных условий было существенней, чем предполагалось в октябре. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 14 февраля 2025 года.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Почему Банк России может снизить ставку в феврале
10 января, 02:02
 
ЭкономикаРОССИЯВТБАндрей Костин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала