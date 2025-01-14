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Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ откатилась от рекорда
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ откатилась от рекорда - 14.01.2025, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ откатилась от рекорда
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря снизилась... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:17+0300
2025-01-14T19:17+0300
2025-01-14T19:17+0300
банк россии
россия
банковские вклады
ставка
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря снизилась примерно на 0,6 процентного пункта от рекордного значения середины месяца и достигла 21,69% годовых, следует из материалов Банка России. До того показатель непрерывно рос и декадой ранее достиг исторического рекорда в 22,28%. А рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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россия, банковские вклады, ставка
Банк России, РОССИЯ, банковские вклады, ставка
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ откатилась от рекорда
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ откатилась, до 21,69%
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря снизилась примерно на 0,6 процентного пункта от рекордного значения середины месяца и достигла 21,69% годовых, следует из материалов Банка России.
До того показатель непрерывно рос и декадой ранее достиг исторического рекорда в 22,28%.
А рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Разворот. Когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой