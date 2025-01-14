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Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов - 14.01.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов
Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов до 31 августа 2025 года, сообщили в ведомстве. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T16:42+0300
2025-01-14T16:42+0300
2025-01-14T16:42+0300
экономика
стройматериалы
минпромторг
маркировка товаров
строительство
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов до 31 августа 2025 года, сообщили в ведомстве. "Минпромторг России предлагает продлить до 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке", - говорится в сообщении. Пока эксперимент планируется к завершению 28 февраля 2025 года. Изменение срока окончания эксперимента позволит участникам рынка дополнительно проработать технические особенности маркировки. Также ожидается, что обязательная маркировка стройматериалов начнется с 1 сентября 2025 года.
https://1prime.ru/20250109/markirovka-854104195.html
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стройматериалы, минпромторг, маркировка товаров, строительство
Экономика, стройматериалы, Минпромторг, маркировка товаров, строительство
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов
Минпромторг предложил продлить до 31 августа эксперимент по маркировке стройматериалов
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов до 31 августа 2025 года, сообщили в ведомстве.
"Минпромторг России предлагает продлить до 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке", - говорится в сообщении.
Пока эксперимент планируется к завершению 28 февраля 2025 года. Изменение срока окончания эксперимента позволит участникам рынка дополнительно проработать технические особенности маркировки. Также ожидается, что обязательная маркировка стройматериалов начнется с 1 сентября 2025 года.
В России предложили продлить эксперимент маркировки радиоэлектроники