https://1prime.ru/20250114/stroymaterialy-854191572.html

Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов

Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов - 14.01.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов

Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов до 31 августа 2025 года, сообщили в ведомстве. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T16:42+0300

2025-01-14T16:42+0300

2025-01-14T16:42+0300

экономика

стройматериалы

минпромторг

маркировка товаров

строительство

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов до 31 августа 2025 года, сообщили в ведомстве. "Минпромторг России предлагает продлить до 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке", - говорится в сообщении. Пока эксперимент планируется к завершению 28 февраля 2025 года. Изменение срока окончания эксперимента позволит участникам рынка дополнительно проработать технические особенности маркировки. Также ожидается, что обязательная маркировка стройматериалов начнется с 1 сентября 2025 года.

https://1prime.ru/20250109/markirovka-854104195.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стройматериалы, минпромторг, маркировка товаров, строительство