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Суд в Москве заочно осудил мэра Днепропетровска Филатова*

Суд в Москве заочно осудил мэра Днепропетровска Филатова* - 14.01.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве заочно осудил мэра Днепропетровска Филатова*

Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов* заочно приговорен Басманным судом Москвы к девяти годам колонии по обвинению в распространении фейков о... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:51+0300

2025-01-14T15:51+0300

2025-01-14T15:51+0300

украина

следственный комитет

суд

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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов* заочно приговорен Басманным судом Москвы к девяти годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти.Мэра признали виновным по пункту "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса России (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды). В сентябре 2023 года Басманный суд заочно арестовал Филатова*, его объявили в розыск. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в апреле 2022 года поручил дать высказываниям Филатова* правовую оценку. Мэр в социальных сетях опубликовал пост, где призывал убивать россиян по всему миру.* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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украина, следственный комитет, суд