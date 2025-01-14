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Суд в Москве заочно осудил мэра Днепропетровска Филатова*
Суд в Москве заочно осудил мэра Днепропетровска Филатова* - 14.01.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве заочно осудил мэра Днепропетровска Филатова*
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов* заочно приговорен Басманным судом Москвы к девяти годам колонии по обвинению в распространении фейков о... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:51+0300
2025-01-14T15:51+0300
2025-01-14T15:51+0300
украина
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов* заочно приговорен Басманным судом Москвы к девяти годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти.Мэра признали виновным по пункту "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса России (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды). В сентябре 2023 года Басманный суд заочно арестовал Филатова*, его объявили в розыск. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в апреле 2022 года поручил дать высказываниям Филатова* правовую оценку. Мэр в социальных сетях опубликовал пост, где призывал убивать россиян по всему миру.* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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украина, следственный комитет, суд
УКРАИНА, Следственный комитет, суд
Суд в Москве заочно осудил мэра Днепропетровска Филатова*
Суд в Москве заочно приговорил мэра Днепропетровска Филатова к 9 годам колонии
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов* заочно приговорен Басманным судом Москвы к девяти годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти.
Мэра признали виновным по пункту "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса России (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды).
Военный суд заочно приговорил телеведущую Лазареву* к 6,5 года колонии
В сентябре 2023 года Басманный суд заочно арестовал Филатова*, его объявили в розыск.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в апреле 2022 года поручил дать высказываниям Филатова* правовую оценку. Мэр в социальных сетях опубликовал пост, где призывал убивать россиян по всему миру.
* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга