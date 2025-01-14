https://1prime.ru/20250114/terakt-854182209.html
Готовивший отравление под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной
Готовивший отравление под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной - 14.01.2025, ПРАЙМ
Готовивший отравление под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной
Злоумышленник, планировавший отравить сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщил, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T12:58+0300
2025-01-14T12:58+0300
2025-01-14T12:58+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Злоумышленник, планировавший отравить сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщил, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года. "В декабре 2024 года в сети Telegram на меня вышел представитель Украины под ником "Великий воин корпуса". Он мне предложил совершить теракт. Он мне предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный, видео с признаниями которого обнародовало ФСБ. Ранее стало известно о предотвращении задуманного украинскими спецслужбами теракта с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. В воздуховоды автомобилей сотрудников предполагалось залить химикат, вызывающий ожоги верхних дыхательных путей. Это могло привести к смерти людей.Устроить теракт должен был гражданин России, задержанный ФСБ. Он признался, что получил от куратора 10 тысяч рублей за разведку мест парковки автомобилей сотрудников предприятия. По его словам, его задержали после изъятия отравы из тайника.Задержанный заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.Украинские спецслужбы и раньше пытались устроить в России теракты с использованием отравляющих веществ. Так, в 2023 году ФБС сообщала о задержании агента СБУ, пытавшегося отравить российских военнослужащих в ходе праздника в Краснодарском крае. А в 2024 году предотвращена попытка применения аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области - тогда у подозреваемых изъяли разработанные в США препараты.
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Кадры задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины планировал теракт против работников оборонного предприятия
Кадры от ФСБ задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины планировал теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Злоумышленник заявил, что сотрудничал с украинскими спецслужбами с декабря 2024.
За разведку мест парковки автомобилей сотрудников предприятия ОПК он получил от куратора 10 тыс рублей.
2025-01-14T12:58+0300
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ярославская область, общество , украина, киев, сбу, фсб, telegram, теракт
Ярославская область, Общество , УКРАИНА, Киев, СБУ, ФСБ, Telegram, теракт
Готовивший отравление под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной
Готовивший теракт под Ярославлем сообщил, что сотрудничал с Украиной с декабря
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Злоумышленник, планировавший отравить сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщил, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года.
"В декабре 2024 года в сети Telegram на меня вышел представитель Украины под ником "Великий воин корпуса". Он мне предложил совершить теракт. Он мне предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный, видео с признаниями которого обнародовало ФСБ.
Ранее стало известно о предотвращении задуманного украинскими спецслужбами теракта с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. В воздуховоды автомобилей сотрудников предполагалось залить химикат, вызывающий ожоги верхних дыхательных путей. Это могло привести к смерти людей.
Устроить теракт должен был гражданин России, задержанный ФСБ. Он признался, что получил от куратора 10 тысяч рублей за разведку мест парковки автомобилей сотрудников предприятия. По его словам, его задержали после изъятия отравы из тайника.
Задержанный заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.
Украинские спецслужбы и раньше пытались устроить в России теракты с использованием отравляющих веществ. Так, в 2023 году ФБС сообщала о задержании агента СБУ, пытавшегося отравить российских военнослужащих в ходе праздника в Краснодарском крае. А в 2024 году предотвращена попытка применения аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области - тогда у подозреваемых изъяли разработанные в США препараты.
Украина планировала отравить работников российского предприятия ОПК