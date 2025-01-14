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Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь на российской бирже

Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь на российской бирже - 14.01.2025, ПРАЙМ

Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь на российской бирже

Стоимость бензина и зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается четвертую торговую сессию подряд, | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:48+0300

2025-01-14T15:48+0300

2025-01-14T15:48+0300

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россия

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина и зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается четвертую торговую сессию подряд, с самого начала торгов нового года, свидетельствуют данные торгов. Так, марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам вторника подешевела на 0,75%, до 50 085 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,03%, до 51 827 рублей. Зимнее дизтопливо также подешевело, причём наиболее значительно - на 4,28%, до 60 822 рублей за тонну. Цена на летний сорт снизилась на 0,72%, до 52 303 рублей за тонну. При этом тонна межсезонного дизтоплива подорожала на 0,8%, до 53 770 рублей. Мазут во вторник снизился в цене на 0,66%, до 30 479 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 2,86%, до 19 004 рублей за тонну. В то же время цена на авиакеросин выросла на 1,77% - до 83 868 рублей за тонну, приближаясь к ценовому рекорду. Нефтяники в ушедшем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, аи-92, аи-95, дизтопливо, спбмтсб