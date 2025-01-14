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Российский рынок акций показал небольшое снижение по итогам торгов
Российский рынок акций показал небольшое снижение по итогам торгов - 14.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал небольшое снижение по итогам торгов
Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением, следует из данных Московской биржи. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:34+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 2 859,51 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,02%, до 946,81 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,93%, до 870,87 пункта. "Индекс Мосбиржи во вторник не показал выраженной динамики, при этом, как и накануне, попытавшись пробиться выше 2880 пунктов. Нефть завершила локальное ралли на санкционных новостях, но ниже 80 долларов за баррель Brent уходить не торопится. Рубль при этом усиливал свое снижение", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Внешний фон при этом был позитивным: биржи Китая показали бурный рост, там ЦБ заявил о намерении проводить политику снижения учётной ставки и смягчения требования к резервам банков, отметил эксперт. В лидерах роста стоимости оказались акции "Юнипро" (+2,58%), "Камаза" (+2,58%), "Русснефти" (+2,32%), МТС (+2,02%), "Фосагро" (+1,91%), Московской биржи (+1,89%). В лидерах снижения капитализации – "Московский кредитный банк" (-3,14%), префы "Башнефти" (-2,34%), "Транснефти" (-1,71%), обыкновенные акции "Новабева" (-1,7%), ПИКа (-1,48%), а также "Совкомфлота" (-2,7%). "Бумаги "Совкомфлота" остаются под давлением после введения санкций со стороны США в отношении 183 российских нефтяных танкеров, 69 из которых принадлежат компании. Перевозки с их помощью практически замораживаются, что негативно отразится на операционных и финансовых результатах компании за первый квартал", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Инвесторы уже отыграли внешнеполитический фактор, и рынок ждет новых драйверов для дальнейшего движения. Умеренное коррекционное снижение цен на нефть также пока не располагает к росту стоимости акций в России, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом в среду индекс Мосбиржи может остаться вблизи 2850 – 2875 пунктов, а дальнейшую его динамику определят вечерние цифры по инфляции от Росстата", - добавляет он. "До конца недели не исключаем новых попыток индекса Мосбиржи пробиться к 2900 пунктов", - заключает Шепелев.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций показал небольшое снижение по итогам торгов
Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением на 0,23%, до 2859,51 п
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 2 859,51 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,02%, до 946,81 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,93%, до 870,87 пункта.
"Индекс Мосбиржи во вторник не показал выраженной динамики, при этом, как и накануне, попытавшись пробиться выше 2880 пунктов. Нефть завершила локальное ралли на санкционных новостях, но ниже 80 долларов за баррель Brent уходить не торопится. Рубль при этом усиливал свое снижение", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Внешний фон при этом был позитивным: биржи Китая показали бурный рост, там ЦБ заявил о намерении проводить политику снижения учётной ставки и смягчения требования к резервам банков, отметил эксперт.
В лидерах роста стоимости оказались акции "Юнипро" (+2,58%), "Камаза" (+2,58%), "Русснефти" (+2,32%), МТС (+2,02%), "Фосагро" (+1,91%), Московской биржи (+1,89%). В лидерах снижения капитализации – "Московский кредитный банк" (-3,14%), префы "Башнефти" (-2,34%), "Транснефти" (-1,71%), обыкновенные акции "Новабева" (-1,7%), ПИКа (-1,48%), а также "Совкомфлота" (-2,7%).
"Бумаги "Совкомфлота" остаются под давлением после введения санкций со стороны США в отношении 183 российских нефтяных танкеров, 69 из которых принадлежат компании. Перевозки с их помощью практически замораживаются, что негативно отразится на операционных и финансовых результатах компании за первый квартал", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Инвесторы уже отыграли внешнеполитический фактор, и рынок ждет новых драйверов для дальнейшего движения. Умеренное коррекционное снижение цен на нефть также пока не располагает к росту стоимости акций в России, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом в среду индекс Мосбиржи может остаться вблизи 2850 – 2875 пунктов, а дальнейшую его динамику определят вечерние цифры по инфляции от Росстата", - добавляет он. "До конца недели не исключаем новых попыток индекса Мосбиржи пробиться к 2900 пунктов", - заключает Шепелев.
Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги вторника снижением