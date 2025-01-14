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Российский рынок акций показал небольшое снижение по итогам торгов

Российский рынок акций показал небольшое снижение по итогам торгов - 14.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал небольшое снижение по итогам торгов

Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением, следует из данных Московской биржи. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T19:34+0300

2025-01-14T19:34+0300

2025-01-14T19:34+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 2 859,51 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,02%, до 946,81 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,93%, до 870,87 пункта. "Индекс Мосбиржи во вторник не показал выраженной динамики, при этом, как и накануне, попытавшись пробиться выше 2880 пунктов. Нефть завершила локальное ралли на санкционных новостях, но ниже 80 долларов за баррель Brent уходить не торопится. Рубль при этом усиливал свое снижение", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Внешний фон при этом был позитивным: биржи Китая показали бурный рост, там ЦБ заявил о намерении проводить политику снижения учётной ставки и смягчения требования к резервам банков, отметил эксперт. В лидерах роста стоимости оказались акции "Юнипро" (+2,58%), "Камаза" (+2,58%), "Русснефти" (+2,32%), МТС (+2,02%), "Фосагро" (+1,91%), Московской биржи (+1,89%). В лидерах снижения капитализации – "Московский кредитный банк" (-3,14%), префы "Башнефти" (-2,34%), "Транснефти" (-1,71%), обыкновенные акции "Новабева" (-1,7%), ПИКа (-1,48%), а также "Совкомфлота" (-2,7%). "Бумаги "Совкомфлота" остаются под давлением после введения санкций со стороны США в отношении 183 российских нефтяных танкеров, 69 из которых принадлежат компании. Перевозки с их помощью практически замораживаются, что негативно отразится на операционных и финансовых результатах компании за первый квартал", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Инвесторы уже отыграли внешнеполитический фактор, и рынок ждет новых драйверов для дальнейшего движения. Умеренное коррекционное снижение цен на нефть также пока не располагает к росту стоимости акций в России, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом в среду индекс Мосбиржи может остаться вблизи 2850 – 2875 пунктов, а дальнейшую его динамику определят вечерние цифры по инфляции от Росстата", - добавляет он. "До конца недели не исключаем новых попыток индекса Мосбиржи пробиться к 2900 пунктов", - заключает Шепелев.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс