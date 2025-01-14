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Чернышенко рассказал о намерении России и Вьетнама нарастить товарооборот

Чернышенко рассказал о намерении России и Вьетнама нарастить товарооборот - 14.01.2025, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о намерении России и Вьетнама нарастить товарооборот

Россия и Вьетнам планируют к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T11:56+0300

2025-01-14T11:56+0300

2025-01-14T11:56+0300

экономика

россия

вьетнам

товарооборот

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам планируют к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Главное, будет сейчас подписание плана-2030, в котором по 13 основным направлениям мы должны будем за очень короткий срок к 2030 году увеличить товарооборот до 15 миллиардов", - сказал Чернышенко. В ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам было подписано заявление сопредседателей российско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству о комплексном плане сотрудничества между странами на период до 2030 года.

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россия, вьетнам, товарооборот