https://1prime.ru/20250114/tramp-854187507.html

Патрушев считает, что американские элиты могут помешать Трампу

Патрушев считает, что американские элиты могут помешать Трампу - 14.01.2025, ПРАЙМ

Патрушев считает, что американские элиты могут помешать Трампу

Взгляды избранного президента США Дональда Трампа существенно расходятся с планами отдельных владельцев американских промышленных гигантов и транснациональных... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:10+0300

2025-01-14T15:10+0300

2025-01-14T15:10+0300

политика

сша

дональд трамп

николай патрушев

элиты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Взгляды избранного президента США Дональда Трампа существенно расходятся с планами отдельных владельцев американских промышленных гигантов и транснациональных корпораций, поэтому важно, чтобы была обеспечена его безопасность до вступления в должность главы государства, а также на этом посту, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде". Он отметил, что "глубинное государство" в США является очень сильным, и оно может не позволить Трампу реализовать свои намерения в полной мере. По словам Патрушева, опыт предвыборной кампании в США и покушения на Трампа показал, что надо быть готовым к самым немыслимым сценариям. "Ясно, что позиции Трампа разделяют далеко не все элиты США. Его взгляды значительно расходятся с планами, которые вынашивали представители Демократической партии, отдельные владельцы промышленных гигантов и транснациональных корпораций. Поэтому крайне важно, чтобы была обеспечена безопасность Трампа и его окружения до вступления в должность главы государства, а также на президентском посту", — сказал он.Патрушев считает, что пока еще неясно, как лозунг Трампа о возврате США к прагматичной политике будет соотноситься с интересами других стран и народов, при этом элита в США расколота и не имеет единых взглядов, как строить политику в мире и внутри страны.

https://1prime.ru/20250114/ukraina-854187378.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, николай патрушев, элиты