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Патрушев считает, что американские элиты могут помешать Трампу
Патрушев считает, что американские элиты могут помешать Трампу - 14.01.2025, ПРАЙМ
Патрушев считает, что американские элиты могут помешать Трампу
Взгляды избранного президента США Дональда Трампа существенно расходятся с планами отдельных владельцев американских промышленных гигантов и транснациональных... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:10+0300
2025-01-14T15:10+0300
2025-01-14T15:10+0300
политика
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Взгляды избранного президента США Дональда Трампа существенно расходятся с планами отдельных владельцев американских промышленных гигантов и транснациональных корпораций, поэтому важно, чтобы была обеспечена его безопасность до вступления в должность главы государства, а также на этом посту, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде". Он отметил, что "глубинное государство" в США является очень сильным, и оно может не позволить Трампу реализовать свои намерения в полной мере. По словам Патрушева, опыт предвыборной кампании в США и покушения на Трампа показал, что надо быть готовым к самым немыслимым сценариям. "Ясно, что позиции Трампа разделяют далеко не все элиты США. Его взгляды значительно расходятся с планами, которые вынашивали представители Демократической партии, отдельные владельцы промышленных гигантов и транснациональных корпораций. Поэтому крайне важно, чтобы была обеспечена безопасность Трампа и его окружения до вступления в должность главы государства, а также на президентском посту", — сказал он.Патрушев считает, что пока еще неясно, как лозунг Трампа о возврате США к прагматичной политике будет соотноситься с интересами других стран и народов, при этом элита в США расколота и не имеет единых взглядов, как строить политику в мире и внутри страны.
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сша, дональд трамп, николай патрушев, элиты
Политика, США, Дональд Трамп, Николай Патрушев, Элиты
Патрушев считает, что американские элиты могут помешать Трампу
Патрушев: взгляды Трампа отличны от элит США, важно обеспечить его безопасность
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Взгляды избранного президента США Дональда Трампа существенно расходятся с планами отдельных владельцев американских промышленных гигантов и транснациональных корпораций, поэтому важно, чтобы была обеспечена его безопасность до вступления в должность главы государства, а также на этом посту, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
Он отметил, что "глубинное государство" в США является очень сильным, и оно может не позволить Трампу реализовать свои намерения в полной мере.
По словам Патрушева, опыт предвыборной кампании в США и покушения на Трампа показал, что надо быть готовым к самым немыслимым сценариям.
"Ясно, что позиции Трампа разделяют далеко не все элиты США. Его взгляды значительно расходятся с планами, которые вынашивали представители Демократической партии, отдельные владельцы промышленных гигантов и транснациональных корпораций. Поэтому крайне важно, чтобы была обеспечена безопасность Трампа и его окружения до вступления в должность главы государства, а также на президентском посту", — сказал он.
Патрушев считает, что пока еще неясно, как лозунг Трампа о возврате США к прагматичной политике будет соотноситься с интересами других стран и народов, при этом элита в США расколота и не имеет единых взглядов, как строить политику в мире и внутри страны.
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