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Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ухане

Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ухане - 14.01.2025, ПРАЙМ

Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ухане

Уточняются заголовок и лид, добавлены подробности (4 абзац). | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T03:48+0300

2025-01-14T03:48+0300

2025-01-14T03:48+0300

бизнес

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ухань

ухань

аэрофлот

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Уточняются заголовок и лид, добавлены подробности (4 абзац). ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухань на территории КНР, пассажиров отправили в Приморье резервным бортом. "Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск)", - сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока. Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности. Позже в прокуратуре агентству добавили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.

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бизнес, владивосток, ухань, ухань, аэрофлот