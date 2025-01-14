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Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ухане - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ухане
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ухане - 14.01.2025, ПРАЙМ
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ухане
Уточняются заголовок и лид, добавлены подробности (4 абзац). | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T03:48+0300
2025-01-14T03:48+0300
бизнес
владивосток
ухань
ухань
аэрофлот
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Уточняются заголовок и лид, добавлены подробности (4 абзац). ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухань на территории КНР, пассажиров отправили в Приморье резервным бортом. "Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск)", - сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока. Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности. Позже в прокуратуре агентству добавили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.
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бизнес, владивосток, ухань, ухань, аэрофлот
Бизнес, Владивосток, Ухань, УХАНЬ, Аэрофлот
03:48 14.01.2025
 
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ухане

Самолет "Аэрофлота", летевший из Санья во Владивосток, сел в Ухане

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Уточняются заголовок и лид, добавлены подробности (4 абзац).
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухань на территории КНР, пассажиров отправили в Приморье резервным бортом.
"Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск)", - сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока.
Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности.
Позже в прокуратуре агентству добавили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.
 
БизнесВладивостокУханьУХАНЬАэрофлот
 
 
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