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Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Ухане, прибыли во Владивосток - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Ухане, прибыли во Владивосток
Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Ухане, прибыли во Владивосток - 14.01.2025, ПРАЙМ
Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Ухане, прибыли во Владивосток
Пассажиры самолета "Аэрофлота", совершавшего рейс из китайского города Санья во Владивосток и вынужденно севшего в Ухане, прибыли в Россию резервным бортом,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T06:03+0300
2025-01-14T06:03+0300
бизнес
россия
владивосток
ухань
ухань
аэрофлот
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - ПРАЙМ. Пассажиры самолета "Аэрофлота", совершавшего рейс из китайского города Санья во Владивосток и вынужденно севшего в Ухане, прибыли в Россию резервным бортом, следует из данных онлайн-табло аэропорта Владивостока. Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости сообщили, что рейс из Саньи был задержан, но уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре (ДВТП) агентству уточнили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом. Причиной посадки самолета в Ухане стало плохое самочувствие пассажира, а вылететь борт не смог из-за технической неисправности, добавили в ДВТП. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Владивостока, самолет из Уханя приземлился в 12.12 (05.12 мск).
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бизнес, россия, владивосток, ухань, ухань, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Ухань, УХАНЬ, Аэрофлот
06:03 14.01.2025
 
Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Ухане, прибыли во Владивосток

Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Ухане, прибыли во Владивосток резервным бортом

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - ПРАЙМ. Пассажиры самолета "Аэрофлота", совершавшего рейс из китайского города Санья во Владивосток и вынужденно севшего в Ухане, прибыли в Россию резервным бортом, следует из данных онлайн-табло аэропорта Владивостока.
Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости сообщили, что рейс из Саньи был задержан, но уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре (ДВТП) агентству уточнили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом. Причиной посадки самолета в Ухане стало плохое самочувствие пассажира, а вылететь борт не смог из-за технической неисправности, добавили в ДВТП.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Владивостока, самолет из Уханя приземлился в 12.12 (05.12 мск).
 
БизнесРОССИЯВладивостокУханьУХАНЬАэрофлот
 
 
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