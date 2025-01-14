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"На неопределенный срок". Раскрыто, чем пришлось пожертвовать Киеву - 14.01.2025, ПРАЙМ
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"На неопределенный срок". Раскрыто, чем пришлось пожертвовать Киеву
"На неопределенный срок". Раскрыто, чем пришлось пожертвовать Киеву - 14.01.2025, ПРАЙМ
"На неопределенный срок". Раскрыто, чем пришлось пожертвовать Киеву
Киев намерен на неопределенный срок отказаться от планов по возвращению территорий, контролируемых Россией, так как украинские военные вынуждены сдаваться, а... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T09:56+0300
2025-01-14T09:56+0300
политика
украина
россия
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Киев намерен на неопределенный срок отказаться от планов по возвращению территорий, контролируемых Россией, так как украинские военные вынуждены сдаваться, а российские войска продолжают наступление, сообщает CNN."Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных Россией, отложены на неопределенный срок", — отмечается в публикации.Согласно изданию, Украина столкнулась с экономическим банкротством, поражениями на фронте и усталостью своих партнеров, которые не хотят долго финансировать ее. Такие обстоятельства заставляют все чаще говорить о необходимости начала мирного процесса.Владимир Зеленский, запретивший диалог с Россией на законодательном уровне, ранее заявил, что переговоры станут возможными, если третьи страны поддержат Украину.
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украина, россия
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
09:56 14.01.2025
 
"На неопределенный срок". Раскрыто, чем пришлось пожертвовать Киеву

CNN: Киев отказался от планов на возвращение территорий на неопределенный срок

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Киев намерен на неопределенный срок отказаться от планов по возвращению территорий, контролируемых Россией, так как украинские военные вынуждены сдаваться, а российские войска продолжают наступление, сообщает CNN.
"Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных Россией, отложены на неопределенный срок", — отмечается в публикации.
Согласно изданию, Украина столкнулась с экономическим банкротством, поражениями на фронте и усталостью своих партнеров, которые не хотят долго финансировать ее. Такие обстоятельства заставляют все чаще говорить о необходимости начала мирного процесса.
Владимир Зеленский, запретивший диалог с Россией на законодательном уровне, ранее заявил, что переговоры станут возможными, если третьи страны поддержат Украину.
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