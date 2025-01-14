https://1prime.ru/20250114/ukraina-854187378.html

Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине

Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине

Переговоры по Украине должны проходить между Россией и США без привлечения других западных стран, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:08+0300

2025-01-14T15:08+0300

2025-01-14T15:08+0300

политика

россия

украина

николай патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_0:0:3482:1960_1920x0_80_0_0_e53d9ab5be08271ff3d6f49814f7e4f6.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Переговоры по Украине должны проходить между Россией и США без привлечения других западных стран, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник главы государства Николай Патрушев."Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям", - отметил он в беседе с изданием "Комсомольской правде".Патрушев отметил, что руководству Евросоюза запрещено выступать от имени некоторых его членов, включая Венгрию, Словакию, Австрию, Румынию и некоторые другие европейские страны, которые заинтересованы в стабильности в Европе и занимают сбалансированную позицию по отношению к России.Он также подчеркнул, что Россия уважает заявления президента США, Дональда Трампа, и считает, что перспективы дальнейшего развития событий будут учтены с учетом его позиции.

https://1prime.ru/20250114/lavrov-854182530.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, николай патрушев