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Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине
Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине
Переговоры по Украине должны проходить между Россией и США без привлечения других западных стран, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:08+0300
2025-01-14T15:08+0300
политика
россия
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Переговоры по Украине должны проходить между Россией и США без привлечения других западных стран, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник главы государства Николай Патрушев."Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям", - отметил он в беседе с изданием "Комсомольской правде".Патрушев отметил, что руководству Евросоюза запрещено выступать от имени некоторых его членов, включая Венгрию, Словакию, Австрию, Румынию и некоторые другие европейские страны, которые заинтересованы в стабильности в Европе и занимают сбалансированную позицию по отношению к России.Он также подчеркнул, что Россия уважает заявления президента США, Дональда Трампа, и считает, что перспективы дальнейшего развития событий будут учтены с учетом его позиции.
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россия, украина, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Николай Патрушев
15:08 14.01.2025
 
Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине

Патрушев: переговоры по Украине должны идти между Россией и США без стран Запада

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Переговоры по Украине должны проходить между Россией и США без привлечения других западных стран, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник главы государства Николай Патрушев.
"Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям", - отметил он в беседе с изданием "Комсомольской правде".
Патрушев отметил, что руководству Евросоюза запрещено выступать от имени некоторых его членов, включая Венгрию, Словакию, Австрию, Румынию и некоторые другие европейские страны, которые заинтересованы в стабильности в Европе и занимают сбалансированную позицию по отношению к России.
Он также подчеркнул, что Россия уважает заявления президента США, Дональда Трампа, и считает, что перспективы дальнейшего развития событий будут учтены с учетом его позиции.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАНиколай Патрушев
 
 
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