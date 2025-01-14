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Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году
Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году
Москва не исключает возможности того, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Об этом в беседе с изданием "Комсомольская правда" заявил постоянный член | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:15+0300
2025-01-14T15:15+0300
политика
россия
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Москва не исключает возможности того, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Об этом в беседе с изданием "Комсомольская правда" заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник главы государства Николай Патрушев.Патрушев выразил обеспокоенность из-за насильственного распространения неонацистской идеологии и русофобии, которые, по его словам, разрушают процветающие города Украины, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск."Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", - подчеркнул он.Он также добавил, что украинский народ остается братским для российской стороны, несмотря на утверждения киевских пропагандистов обратного. Россия не равнодушна к происходящему на Украине, резюмировал он.
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россия, украина, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Николай Патрушев
15:15 14.01.2025
 
Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году

Патрушев: в 2025 году Украина может прекратить существование

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
%Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Москва не исключает возможности того, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Об этом в беседе с изданием "Комсомольская правда" заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник главы государства Николай Патрушев.
Патрушев выразил обеспокоенность из-за насильственного распространения неонацистской идеологии и русофобии, которые, по его словам, разрушают процветающие города Украины, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск.
"Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", - подчеркнул он.
Он также добавил, что украинский народ остается братским для российской стороны, несмотря на утверждения киевских пропагандистов обратного. Россия не равнодушна к происходящему на Украине, резюмировал он.
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине
15:08
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАНиколай Патрушев
 
 
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