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Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году
Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году
Москва не исключает возможности того, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Об этом в беседе с изданием "Комсомольская правда" заявил постоянный член | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:15+0300
2025-01-14T15:15+0300
2025-01-14T15:15+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Москва не исключает возможности того, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Об этом в беседе с изданием "Комсомольская правда" заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник главы государства Николай Патрушев.Патрушев выразил обеспокоенность из-за насильственного распространения неонацистской идеологии и русофобии, которые, по его словам, разрушают процветающие города Украины, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск."Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", - подчеркнул он.Он также добавил, что украинский народ остается братским для российской стороны, несмотря на утверждения киевских пропагандистов обратного. Россия не равнодушна к происходящему на Украине, резюмировал он.
https://1prime.ru/20250114/ukraina-854187378.html
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россия, украина, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Николай Патрушев
Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году
Патрушев: в 2025 году Украина может прекратить существование
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Москва не исключает возможности того, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Об этом в беседе с изданием "Комсомольская правда" заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник главы государства Николай Патрушев.
Патрушев выразил обеспокоенность из-за насильственного распространения неонацистской идеологии и русофобии, которые, по его словам, разрушают процветающие города Украины, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск.
"Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", - подчеркнул он.
Он также добавил, что украинский народ остается братским для российской стороны, несмотря на утверждения киевских пропагандистов обратного. Россия не равнодушна к происходящему на Украине, резюмировал он.
Патрушев рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине