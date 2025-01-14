https://1prime.ru/20250114/ukraina-854187763.html

Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году

Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ

Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году

Москва не исключает возможности того, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Об этом в беседе с изданием "Комсомольская правда" заявил постоянный член | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:15+0300

2025-01-14T15:15+0300

2025-01-14T15:15+0300

политика

россия

украина

николай патрушев

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Москва не исключает возможности того, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Об этом в беседе с изданием "Комсомольская правда" заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник главы государства Николай Патрушев.Патрушев выразил обеспокоенность из-за насильственного распространения неонацистской идеологии и русофобии, которые, по его словам, разрушают процветающие города Украины, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск."Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", - подчеркнул он.Он также добавил, что украинский народ остается братским для российской стороны, несмотря на утверждения киевских пропагандистов обратного. Россия не равнодушна к происходящему на Украине, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250114/ukraina-854187378.html

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россия, украина, николай патрушев