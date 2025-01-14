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Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 миллиардов долларов
Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 миллиардов долларов - 14.01.2025, ПРАЙМ
Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 миллиардов долларов
Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов, сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T09:22+0300
2025-01-14T09:22+0300
2025-01-14T09:22+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов, сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather. "AccuWeather увеличил предварительную оценку общей суммы ущерба и экономических потерь до 250–275 миллиардов долларов из-за быстро распространяющихся, усиливаемых ветрами пожаров на юге Калифорнии", - говорится в сообщении на странице сервиса в соцсети Х. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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сша, лесные пожары
Происшествия, США, лесные пожары
Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 миллиардов долларов
AccuWeather: ущерб от пожаров в Калифорнии увеличился до $250-275 миллиардов
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов, сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather.
"AccuWeather увеличил предварительную оценку общей суммы ущерба и экономических потерь до 250–275 миллиардов долларов из-за быстро распространяющихся, усиливаемых ветрами пожаров на юге Калифорнии", - говорится в сообщении на странице сервиса в соцсети Х.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
В Калифорнии задержали подозреваемого в поджоге Лос-Анджелеса