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Вакансий для учителей в России за год стало вдвое больше
Вакансий для учителей в России за год стало вдвое больше - 14.01.2025, ПРАЙМ
Вакансий для учителей в России за год стало вдвое больше
Количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет их стало вдвое больше, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T06:15+0300
2025-01-14T06:15+0300
2025-01-14T06:15+0300
россия
экономика
общество
москва
superjob
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет их стало вдвое больше, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив собственную базу объявлений о поиске работы.
"Количество вакансий для учителей государственных и частных школ по России в целом за год увеличилось на 15%, а за пять лет вакансий стало в два раза больше. Нехватка педагогических кадров больше характерна для регионов, чем для Москвы: количество педагогических вакансий в столице за пять лет не изменилось", - отмечают аналитики.
Согласно данным аналитиков, число вакансий учителей в Москве за пять лет снизилось всего на 1%.
В число наиболее востребованных специалистов, отмечают они, вошли учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов, физики и информатики.
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россия, общество , москва, superjob
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, SuperJob
Вакансий для учителей в России за год стало вдвое больше
SuperJob: число вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет их стало вдвое больше, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив собственную базу объявлений о поиске работы.
"Количество вакансий для учителей государственных и частных школ по России в целом за год увеличилось на 15%, а за пять лет вакансий стало в два раза больше. Нехватка педагогических кадров больше характерна для регионов, чем для Москвы: количество педагогических вакансий в столице за пять лет не изменилось", - отмечают аналитики.
Согласно данным аналитиков, число вакансий учителей в Москве за пять лет снизилось всего на 1%.
В число наиболее востребованных специалистов, отмечают они, вошли учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов, физики и информатики.