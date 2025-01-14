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Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме после инаугурации
Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме после инаугурации - 14.01.2025, ПРАЙМ
Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме после инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп сразу после своей инаугурации 20 января примет участие в онлайн-формате во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:27+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп сразу после своей инаугурации 20 января примет участие в онлайн-формате во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил управляющий директор ВЭФ Берге Бренде. Его слова цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.Во вторник Бренде, бывший глава МИД Норвегии, представлял пятидневную программу форума, которая начнется 20 января, в день принятия присяги Трампом. По его словам, в четверг во второй половине дня Трамп присоединится к ВЭФ в цифровом формате, "в режиме онлайн для прямого диалога с нашими участниками". Бренде отметил, что это будет хороший момент, чтобы узнать о приоритетах политики администрации Трампа. ВЭФ в Давосе – это международная организация государственно-частного сотрудничества. Основателем форума является профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа форума 2025 года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.
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норвегия, вэф, дональд трамп, мировая экономика
Политика, НОРВЕГИЯ, ВЭФ, Дональд Трамп, Мировая экономика
Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме после инаугурации
Бренде: Трамп подключится к участию в ВЭФ сразу после инаугурации
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп сразу после своей инаугурации 20 января примет участие в онлайн-формате во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил управляющий директор ВЭФ Берге Бренде. Его слова цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.
Во вторник Бренде, бывший глава МИД Норвегии, представлял пятидневную программу форума, которая начнется 20 января, в день принятия присяги Трампом.
По его словам, в четверг во второй половине дня Трамп присоединится к ВЭФ в цифровом формате, "в режиме онлайн для прямого диалога с нашими участниками".
Бренде отметил, что это будет хороший момент, чтобы узнать о приоритетах политики администрации Трампа.
ВЭФ в Давосе – это международная организация государственно-частного сотрудничества. Основателем форума является профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа форума 2025 года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.
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