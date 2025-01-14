https://1prime.ru/20250114/vef-854192452.html

Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме после инаугурации

Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме после инаугурации - 14.01.2025, ПРАЙМ

Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп сразу после своей инаугурации 20 января примет участие в онлайн-формате во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T17:27+0300

2025-01-14T17:27+0300

2025-01-14T17:27+0300

политика

норвегия

вэф

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп сразу после своей инаугурации 20 января примет участие в онлайн-формате во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил управляющий директор ВЭФ Берге Бренде. Его слова цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.Во вторник Бренде, бывший глава МИД Норвегии, представлял пятидневную программу форума, которая начнется 20 января, в день принятия присяги Трампом. По его словам, в четверг во второй половине дня Трамп присоединится к ВЭФ в цифровом формате, "в режиме онлайн для прямого диалога с нашими участниками". Бренде отметил, что это будет хороший момент, чтобы узнать о приоритетах политики администрации Трампа. ВЭФ в Давосе – это международная организация государственно-частного сотрудничества. Основателем форума является профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа форума 2025 года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.

https://1prime.ru/20250114/shtaiy-854187654.html

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норвегия, вэф, дональд трамп, мировая экономика