https://1prime.ru/20250114/vklad-854175854.html

Россиян научили, как хранить накопления в 2025 году

Россиян научили, как хранить накопления в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ

Россиян научили, как хранить накопления в 2025 году

Россиянам рекомендуется хранить не менее трети своих сбережений на рублевом депозите как обеспечение финансовой безопасности. Об этом в беседе с изданием... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T09:29+0300

2025-01-14T09:29+0300

2025-01-14T09:30+0300

экономика

россия

банки

банковский вклад

https://cdnn.1prime.ru/img/82889/97/828899716_0:137:2001:1262_1920x0_80_0_0_917273fb7ab2e0144cbb861980094dd7.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россиянам рекомендуется хранить не менее трети своих сбережений на рублевом депозите как обеспечение финансовой безопасности. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал глава департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Каким бы успешным инвестором и трейдером вы ни стали, мы все равно рекомендуем хранить не менее трети ваших сбережений на рублевом вкладе, чтобы на случай непредвиденных потерь у вас была подушка безопасности", - заметил собеседник издания.По словам Шнейдермана, если же инвестор боится потерять даже малейшую часть своих финансов, ему следует держать их на депозите, особенно учитывая высокие процентные ставки в ближайшем будущем. Тем, кто способен анализировать риски, рекомендуется обратить внимание на более активный доход, например, пройти обучение торговле на фондовой бирже.Эксперт также назвал внебиржевой валютный рынок перспективным с точки зрения доходности и рекомендует торговать только с форекс-дилером, обладающим лицензией Банка России.

https://1prime.ru/20250109/vklad-853913941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, банковский вклад