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Россиян научили, как хранить накопления в 2025 году
Россиян научили, как хранить накопления в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Россиян научили, как хранить накопления в 2025 году
Россиянам рекомендуется хранить не менее трети своих сбережений на рублевом депозите как обеспечение финансовой безопасности. Об этом в беседе с изданием... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T09:29+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россиянам рекомендуется хранить не менее трети своих сбережений на рублевом депозите как обеспечение финансовой безопасности. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал глава департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Каким бы успешным инвестором и трейдером вы ни стали, мы все равно рекомендуем хранить не менее трети ваших сбережений на рублевом вкладе, чтобы на случай непредвиденных потерь у вас была подушка безопасности", - заметил собеседник издания.По словам Шнейдермана, если же инвестор боится потерять даже малейшую часть своих финансов, ему следует держать их на депозите, особенно учитывая высокие процентные ставки в ближайшем будущем. Тем, кто способен анализировать риски, рекомендуется обратить внимание на более активный доход, например, пройти обучение торговле на фондовой бирже.Эксперт также назвал внебиржевой валютный рынок перспективным с точки зрения доходности и рекомендует торговать только с форекс-дилером, обладающим лицензией Банка России.
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россия, банки, банковский вклад
Экономика, РОССИЯ, Банки, банковский вклад
Россиян научили, как хранить накопления в 2025 году
Финансист Шнейдерман рекомендовал положить на вклад треть накоплений в 2025 году
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ.
Россиянам рекомендуется хранить не менее трети своих сбережений на рублевом депозите как обеспечение финансовой безопасности. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал
глава департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Каким бы успешным инвестором и трейдером вы ни стали, мы все равно рекомендуем хранить не менее трети ваших сбережений на рублевом вкладе, чтобы на случай непредвиденных потерь у вас была подушка безопасности", - заметил собеседник издания.
По словам Шнейдермана, если же инвестор боится потерять даже малейшую часть своих финансов, ему следует держать их на депозите, особенно учитывая высокие процентные ставки в ближайшем будущем. Тем, кто способен анализировать риски, рекомендуется обратить внимание на более активный доход, например, пройти обучение торговле на фондовой бирже.
Эксперт также назвал внебиржевой валютный рынок перспективным с точки зрения доходности и рекомендует торговать только с форекс-дилером, обладающим лицензией Банка России.
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