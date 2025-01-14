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Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, сел в Ухане
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, сел в Ухане - 14.01.2025, ПРАЙМ
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, сел в Ухане
Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T03:36+0300
2025-01-14T03:36+0300
2025-01-14T03:36+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - ПРАЙМ. Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР, но уже вылетел в Приморье.
"Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск)", - сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока.
Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности.
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бизнес, владивосток, ухань, ухань, аэрофлот
Бизнес, Владивосток, Ухань, УХАНЬ, Аэрофлот
Самолет "Аэрофлота", летевший во Владивосток, сел в Ухане
Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из Санья во Владивосток, сел в Ухане
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - ПРАЙМ. Самолет "Аэрофлота", совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР, но уже вылетел в Приморье.
"Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск)", - сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока.
Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности.