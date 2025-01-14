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СМИ узнали о вреде для климата от импорта Нидерландами американского СПГ - 14.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали о вреде для климата от импорта Нидерландами американского СПГ
СМИ узнали о вреде для климата от импорта Нидерландами американского СПГ - 14.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о вреде для климата от импорта Нидерландами американского СПГ
Эксперты считают, что Нидерланды, импортируя сжиженный природный газ из США, наносят значительный ущерб климату: способы, которыми американцы добывают и... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:49+0300
2025-01-14T14:49+0300
нидерланды
сша
импорт спг
экология
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ГААГА, 14 янв - ПРАЙМ. Эксперты считают, что Нидерланды, импортируя сжиженный природный газ из США, наносят значительный ущерб климату: способы, которыми американцы добывают и транспортируют газ, приводят к дополнительным выбросам парниковых газов, пишет газета Trouw. "В последние годы Нидерланды начали импортировать гораздо больше природного газа из Соединенных Штатов. Влияние импорта газа на климат значительно и составляет непропорционально большую часть общего воздействия потребления газа в Нидерландах на климат", - пишет издание. Отмечается, что после прекращения поставок российского трубопроводного газа и закрытия газового месторождения в Гронингене Нидерланды увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ). Основная часть этого газа поступает из США. Однако эксперты предупреждают, что последствия импорта СПГ из США для климата гораздо серьезнее, чем из местных источников или других стран-поставщиков. Как пишет издание, Нидерланды и Норвегия добывают и транспортируют свой газ относительно "чистым" способом. В США же добыча сланцевого газа приводит к выбросам большого количества метана, тяжелого парникового газа. Сжижение и транспортировка газа также создают дополнительные выбросы СО2. При этом, как отмечает эксперт Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Йиллес ван де Бейкел, правительство Нидерландов в настоящее время едва ли учитывает воздействие импортируемого им газа на климат. По словам эксперта Нидерландского агентства по оценке окружающей среды (PBL) Дик ван Дама, если Нидерланды платят миллионы евро за газ из США, они также "несут ответственность" за последствия. В то же время он сообщил, что ЕС работают над новыми правилами импорта СПГ, чтобы сократить ущерб климату при добыче и транспортировке газа. Есть вероятность, что Нидерланды будут импортировать еще больше газа из США, в том числе потому, что избранный президент США Дональд Трамп намерен увеличить доходы от нефти и газа. Пока же неизвестно, какими будут его действия в этом направлении, пишет газета. Как считает ван Дам, все это говорит о том, что Нидерландам стоило бы сосредоточиться на развитии собственной возобновляемой энергии, например, получаемой за счет солнца и ветра. В сентябре Центральное статистическое бюро страны (CBS) сообщило, что Нидерланды по итогам первого полугодия 2024 года впервые получили большую часть электроэнергии из возобновляемых источников - ее доля в энергобалансе составила 53%.
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нидерланды, сша, импорт спг, экология
НИДЕРЛАНДЫ, США, импорт СПГ, экология
14:49 14.01.2025
 
СМИ узнали о вреде для климата от импорта Нидерландами американского СПГ

Trouw: импорт Нидерландами американского СПГ наносит огромный ущерб климату

© fotolia.com / Guido Akster"Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© fotolia.com / Guido Akster
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ГААГА, 14 янв - ПРАЙМ. Эксперты считают, что Нидерланды, импортируя сжиженный природный газ из США, наносят значительный ущерб климату: способы, которыми американцы добывают и транспортируют газ, приводят к дополнительным выбросам парниковых газов, пишет газета Trouw.
"В последние годы Нидерланды начали импортировать гораздо больше природного газа из Соединенных Штатов. Влияние импорта газа на климат значительно и составляет непропорционально большую часть общего воздействия потребления газа в Нидерландах на климат", - пишет издание.
Отмечается, что после прекращения поставок российского трубопроводного газа и закрытия газового месторождения в Гронингене Нидерланды увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ). Основная часть этого газа поступает из США. Однако эксперты предупреждают, что последствия импорта СПГ из США для климата гораздо серьезнее, чем из местных источников или других стран-поставщиков.
Как пишет издание, Нидерланды и Норвегия добывают и транспортируют свой газ относительно "чистым" способом. В США же добыча сланцевого газа приводит к выбросам большого количества метана, тяжелого парникового газа. Сжижение и транспортировка газа также создают дополнительные выбросы СО2.
При этом, как отмечает эксперт Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Йиллес ван де Бейкел, правительство Нидерландов в настоящее время едва ли учитывает воздействие импортируемого им газа на климат.
По словам эксперта Нидерландского агентства по оценке окружающей среды (PBL) Дик ван Дама, если Нидерланды платят миллионы евро за газ из США, они также "несут ответственность" за последствия. В то же время он сообщил, что ЕС работают над новыми правилами импорта СПГ, чтобы сократить ущерб климату при добыче и транспортировке газа.
Есть вероятность, что Нидерланды будут импортировать еще больше газа из США, в том числе потому, что избранный президент США Дональд Трамп намерен увеличить доходы от нефти и газа. Пока же неизвестно, какими будут его действия в этом направлении, пишет газета.
Как считает ван Дам, все это говорит о том, что Нидерландам стоило бы сосредоточиться на развитии собственной возобновляемой энергии, например, получаемой за счет солнца и ветра.
В сентябре Центральное статистическое бюро страны (CBS) сообщило, что Нидерланды по итогам первого полугодия 2024 года впервые получили большую часть электроэнергии из возобновляемых источников - ее доля в энергобалансе составила 53%.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Европа в 2024 году закупила у России рекордный объем СПГ, пишут СМИ
9 января, 14:51
 
НИДЕРЛАНДЫСШАимпорт СПГэкология
 
 
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