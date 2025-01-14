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ВТБ нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое

ВТБ нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое - 14.01.2025, ПРАЙМ

ВТБ нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое

Объем выданных ВТБ в 2024 году автокредитов вырос по сравнению с 2023 годом более чем вдвое, до 484 миллиардов рублей, а в целом выданных в РФ автокредитов – в... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T10:44+0300

2025-01-14T10:44+0300

2025-01-14T10:44+0300

россия

втб

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объем выданных ВТБ в 2024 году автокредитов вырос по сравнению с 2023 годом более чем вдвое, до 484 миллиардов рублей, а в целом выданных в РФ автокредитов – в 1,5 раза, почти до 2,3 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ по итогам 2024 года предоставил россиянам свыше 362 тысяч автокредитов. Общий объем сделок достиг 484 млрд рублей, что более чем вдвое выше результата предыдущего года. В целом по рынку в ушедшем году выдачи автокредитов приблизились к 2,3 трлн рублей, в 1,5 раза "обогнав" значение 2023 года", - говорится в сообщении. Пресс-служба также отметила, что в 2024 году автокредитование стало единственным сегментом розничного рынка, показавшим прирост. В среднем заемщики ВТБ в 2024 году оформляли автокредиты на 1,3 миллиона рублей (+4% за год) сроком 6,1 года – на 3 месяца дольше, чем в 2023 году. Как и ранее, основным спросом пользовались машины с пробегом. Однако благодаря стимулирующим мерам на первичном рынке - таким как господдержка и субсидированные программы производителей - доля новых авто в выдачах осталась на достаточно высоком уровне – 30%. Банк отмечает, что подавляющее большинство машин, купленных клиентами на первичном рынке, были китайского или российского происхождения. В структуре выдач ВТБ по итогам 2024 года на бренды из этих стран пришлось около 90%. При этом отмечается, что банк в 2024 году расширил число партнеров, пополнив их список 10 новыми брендами, более чем в 1,5 раза увеличил число точек продаж автокредитов и теперь их количество превышает 2,1 тысячи, или более 80% от всех автосалонов РФ. Также пресс-служба отмечает, что доля ВТБ по объему выдач за год выросла более чем на 7 процентных пунктов и достигла 21,7%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб