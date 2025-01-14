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Кассация оставила в силе решение о взыскании денег с экс-владельцев ЧЭМК

Кассация оставила в силе решение о взыскании денег с экс-владельцев ЧЭМК - 14.01.2025, ПРАЙМ

Кассация оставила в силе решение о взыскании денег с экс-владельцев ЧЭМК

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге во вторник оставил в силе решение о взыскании с экс-владельцев группы Челябинского электрометаллургического... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T18:10+0300

2025-01-14T18:10+0300

2025-01-14T18:10+0300

россия

суд

челябинск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге во вторник оставил в силе решение о взыскании с экс-владельцев группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 миллиардов рублей, следует из решения, опубликованного в картотеке суда. "Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", – следует из сообщения. Кассационные жалобы были поданы в августе 2024 года Александром и Людмилой Аристовыми, Людмилой, Юрием и Михаилом Антиповыми, Александром, Еленой и Владимиром Кретовыми, а также АО "Компания Эталон" и ООО "Группа компаний Ариант". Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. Позже от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований – до 105 миллиардов рублей. В число ответчиков по иску были добавлены ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля 2024 года на закрытом судебном заседании полностью удовлетворил иск. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 31 мая оставил жалобы экс-владельцев ЧЭМК на решение арбитража без удовлетворения. Также 26 февраля 2024 года, Свердловский арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон". Надзорное ведомство посчитало, что в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию выводилось за рубеж "в промышленных масштабах".

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россия, суд, челябинск