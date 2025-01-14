Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/yaytsa-854185997.html
США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа
США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа - 14.01.2025, ПРАЙМ
США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа
США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев, сообщает телеканал CNN. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:36+0300
2025-01-14T14:36+0300
экономика
сша
яйца
птицеводство
птичий грипп
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/11/842091135_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_787af1d3c89a990ad590dd08244617ea.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев, сообщает телеканал CNN. "Американские продовольственные рынки столкнулись с дефицитом яиц, и ситуация может не улучшиться в течение нескольких месяцев. Острозаразный птичий грипп дестабилизировал рынок яиц", - говорится в сообщении. По данным телеканала, стоимость яиц в США выросла в конце декабря на 25% по сравнению с началом ноября - теперь средняя цена дюжины яиц в стране составляет 4,33 долларов. С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве. Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.
https://1prime.ru/20230811/841404813.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/11/842091135_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_71ad4ea17785614bde7bc3253f40e5a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, яйца, птицеводство, птичий грипп
Экономика, США, яйца, птицеводство, птичий грипп
14:36 14.01.2025
 
США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа

США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа

© Фото : Unsplash/Nick FewingsКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев, сообщает телеканал CNN.
"Американские продовольственные рынки столкнулись с дефицитом яиц, и ситуация может не улучшиться в течение нескольких месяцев. Острозаразный птичий грипп дестабилизировал рынок яиц", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, стоимость яиц в США выросла в конце декабря на 25% по сравнению с началом ноября - теперь средняя цена дюжины яиц в стране составляет 4,33 долларов.
*Птицефабрика - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2023
На птицефабрике в Башкирии обнаружили птичий грипп
11 августа 2023, 14:54
С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве.
Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.
 
ЭкономикаСШАяйцаптицеводствоптичий грипп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала