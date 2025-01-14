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США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа

США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа - 14.01.2025, ПРАЙМ

США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа

США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев, сообщает телеканал CNN. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:36+0300

2025-01-14T14:36+0300

2025-01-14T14:36+0300

экономика

сша

яйца

птицеводство

птичий грипп

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев, сообщает телеканал CNN. "Американские продовольственные рынки столкнулись с дефицитом яиц, и ситуация может не улучшиться в течение нескольких месяцев. Острозаразный птичий грипп дестабилизировал рынок яиц", - говорится в сообщении. По данным телеканала, стоимость яиц в США выросла в конце декабря на 25% по сравнению с началом ноября - теперь средняя цена дюжины яиц в стране составляет 4,33 долларов. С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве. Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.

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сша, яйца, птицеводство, птичий грипп