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Названы работники, чья зарплата в январе окажется меньше обычной
Названы работники, чья зарплата в январе окажется меньше обычной - 14.01.2025, ПРАЙМ
Названы работники, чья зарплата в январе окажется меньше обычной
Зарплата некоторых категорий работников в январе может оказаться меньше обычной. Это связано с особенностями системы оплаты труда, фактически отработанным... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T02:02+0300
2025-01-14T02:02+0300
2025-01-14T02:02+0300
зарплата
общество
отпуск
новогодние праздники
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Зарплата некоторых категорий работников в январе может оказаться меньше обычной. Это связано с особенностями системы оплаты труда, фактически отработанным временем, условиями трудового договора и иными обстоятельствами, влияющих на начисление зарплаты. Об этом рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, руководитель трудовой практики АБ КИАП.К примеру, сотрудникам, получающим должностной оклад, невыгодно брать отпуск в январе (впрочем, как и в мае), пояснила эксперт. Ведь количество рабочих дней в этом месяце всего 17, и "стоимость" каждого из них выше."То есть, отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год", - отметила юрист.Аналогичным образом "дорожает" рабочий час работников с почасовой оплатой, а, значит, выгоднее отработать меньшее количество часов (136 часов в январе 2025 при 40-часовой рабочей неделе против, например, 175 в апреле 2025), а не брать отпуск на это время.Вместе с тем, сокращение рабочего времени может сказаться на зарплате сдельщиков - тех, кто получает деньги пропорционально количеству произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Чем меньше рабочих дней, тем меньше успеваешь сделать, а значит, заработать, предупредила эксперт.Отработавшие неполный месяц (уволившиеся или принятые на работу в течение месяца) в этом январе получат зарплату в зависимости от установленной системы оплаты труда и количества фактически отработанных дней.Зато на размер пособия по временной нетрудоспособности праздники не влияют - оно зависит от зарплаты за два предшествующих года, страхового стажа и иных показателей, а не от производственного календаря, заключила Паушкина.
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зарплата, общество , отпуск, новогодние праздники
зарплата, Общество , отпуск, новогодние праздники
Названы работники, чья зарплата в январе окажется меньше обычной
Эксперт Паушкина: зарплата некоторых категорий работников в январе будет меньше
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Зарплата некоторых категорий работников в январе может оказаться меньше обычной. Это связано с особенностями системы оплаты труда, фактически отработанным временем, условиями трудового договора и иными обстоятельствами, влияющих на начисление зарплаты. Об этом рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, руководитель трудовой практики АБ КИАП.
К примеру, сотрудникам, получающим должностной оклад, невыгодно брать отпуск в январе (впрочем, как и в мае), пояснила эксперт. Ведь количество рабочих дней в этом месяце всего 17, и "стоимость" каждого из них выше.
"То есть, отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год", - отметила юрист.
Аналогичным образом "дорожает" рабочий час работников с почасовой оплатой, а, значит, выгоднее отработать меньшее количество часов (136 часов в январе 2025 при 40-часовой рабочей неделе против, например, 175 в апреле 2025), а не брать отпуск на это время.
Вместе с тем, сокращение рабочего времени может сказаться на зарплате сдельщиков - тех, кто получает деньги пропорционально количеству произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Чем меньше рабочих дней, тем меньше успеваешь сделать, а значит, заработать, предупредила эксперт.
Отработавшие неполный месяц (уволившиеся или принятые на работу в течение месяца) в этом январе получат зарплату в зависимости от установленной системы оплаты труда и количества фактически отработанных дней.
Зато на размер пособия по временной нетрудоспособности праздники не влияют - оно зависит от зарплаты за два предшествующих года, страхового стажа и иных показателей, а не от производственного календаря, заключила Паушкина.
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