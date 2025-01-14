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Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора России
Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора России - 14.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора России
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T01:14+0300
2025-01-14T01:14+0300
2025-01-14T01:14+0300
финансы
банки
экономика
москва
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир". Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
Согласно тексту, санкции вводятся сроком на десять лет против 96 юридических и 75 физических лиц.
В санкционный лист, кроме Национальной системы платежных карт, также попало закрытое акционерное общество "Золотая Корона".
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финансы, банки, москва, владимир зеленский, золотая корона
Финансы, Банки, Экономика, МОСКВА, Владимир Зеленский, Золотая корона
Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора России
Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир". Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
Согласно тексту, санкции вводятся сроком на десять лет против 96 юридических и 75 физических лиц.
В санкционный лист, кроме Национальной системы платежных карт, также попало закрытое акционерное общество "Золотая Корона".