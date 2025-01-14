https://1prime.ru/20250114/zelenskiy-854178381.html
"Он не понял". Стало известно о роковой ошибке Зеленского
"Он не понял". Стало известно о роковой ошибке Зеленского - 14.01.2025, ПРАЙМ
"Он не понял". Стало известно о роковой ошибке Зеленского
Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла в Великобритании было ошибкой со стороны Владимира Зеленского, усилив оппозицию, говорится в... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T10:59+0300
2025-01-14T10:59+0300
2025-01-14T10:59+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла в Великобритании было ошибкой со стороны Владимира Зеленского, усилив оппозицию, говорится в материале InfoBrics.Согласно изданию, Залужный, переехав в Лондон, стал еще ближе к "лицам, принимающим решения" и получил поддержку западных стран, которые надеются найти более сильного и популярного лидера."Зеленский не понял, что намерение заменить его исходит именно от западных стран, таких как Великобритания", — сказано в публикации.По мнению автора статьи, Зеленский пытается вернуть контроль над ситуацией при помощи политических репрессий, но это только ухудшает его поддержку внутри страны и за рубежом.Присутствие Залужного в Лондоне усиливает оппозиционное лобби и демонстрирует, что Зеленский удерживается у власти только силовыми методами, не доверяя своей победе на всеукраинском голосовании, заключили в издании.
https://1prime.ru/20250113/zelenskiy-854169869.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Он не понял". Стало известно о роковой ошибке Зеленского
InfoBrics: отправкой Залужного в Британию Зеленский усилил оппозицию
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ.
Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла в Великобритании было ошибкой со стороны Владимира Зеленского, усилив оппозицию, говорится в материале InfoBrics
.
Согласно изданию, Залужный, переехав в Лондон, стал еще ближе к "лицам, принимающим решения" и получил поддержку западных стран, которые надеются найти более сильного и популярного лидера.
"Зеленский не понял, что намерение заменить его исходит именно от западных стран, таких как Великобритания", — сказано в публикации.
По мнению автора статьи, Зеленский пытается вернуть контроль над ситуацией при помощи политических репрессий, но это только ухудшает его поддержку внутри страны и за рубежом.
Присутствие Залужного в Лондоне усиливает оппозиционное лобби и демонстрирует, что Зеленский удерживается у власти только силовыми методами, не доверяя своей победе на всеукраинском голосовании, заключили в издании.
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