https://1prime.ru/20250114/zoloto-854195733.html

Рынок золота на Мосбирже вырос в 2024 году на 47 процентов

Рынок золота на Мосбирже вырос в 2024 году на 47 процентов - 14.01.2025, ПРАЙМ

Рынок золота на Мосбирже вырос в 2024 году на 47 процентов

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам прошедшего года увеличился на 47,3% в сравнении с годом ранее, до 123,275 тонны, с серебром – на | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T18:55+0300

2025-01-14T18:55+0300

2025-01-14T18:55+0300

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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам прошедшего года увеличился на 47,3% в сравнении с годом ранее, до 123,275 тонны, с серебром – на 75,5%, до 252,404 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи. В денежном выражении на Московской бирже в 2024 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 891,763 миллиарда рублей. В том числе объем торгов в декабре составил 155,311 миллиарда рублей - с золотом на 151,7 миллиарда (17,8 тонны) и серебром на 3,598 миллиарда рублей (29,9 тонны). Кроме этого, с 21 октября биржа начала торги платиной и палладием. Торги и расчеты проводятся также в рублях с участием центрального контрагента. Профессиональным участникам рынка и их клиентам, в том числе частным инвесторам, доступны операции купли-продажи платины и палладия в рублёвых ценах за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM) и инструменты своп. По итогам позапрошлого года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на общую сумму 469,8 миллиарда рублей, а в 2022 году - на 122,8 миллиарда (32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра). Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками - прием-выдачу слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище. Участвуют на биржевом рынка золота и серебра в России на сегодняшний день 98 организации: 56 банков, 33 профучастника рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), семь золотодобывающих компаний, одна страховая, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.

https://1prime.ru/20250113/litiy-854165155.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, биржевые цены на золото