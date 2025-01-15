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"Аэрофлот" отменил один из рейсов из Стамбула в Москву - 15.01.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" отменил один из рейсов из Стамбула в Москву
"Аэрофлот" отменил один из рейсов из Стамбула в Москву - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" отменил один из рейсов из Стамбула в Москву
Российская авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам отменила в среду один из рейсов из Стамбула в Москву и перевезет пассажиров в этот же день на... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:01+0300
2025-01-15T07:01+0300
бизнес
россия
москва
стамбул
рф
аэрофлот
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам отменила в среду один из рейсов из Стамбула в Москву и перевезет пассажиров в этот же день на самолете большей вместимости, сообщил перевозчик. "Рейс SU2139 Стамбул - Москва за 15 января отменен по техническим причинам. Пассажиры перебронированы на сегодняшний рейс SU2131, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777", - говорится в сообщении. Пассажирам, пишет авиакомпания, предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. "Организовано размещение в гостинице, предоставление питания и напитков", - добавляет "Аэрофлот".
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бизнес, россия, москва, стамбул, рф, аэрофлот, boeing 777
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Стамбул, РФ, Аэрофлот, Boeing 777
07:01 15.01.2025
 
"Аэрофлот" отменил один из рейсов из Стамбула в Москву

"Аэрофлот" отменил один из рейсов из Стамбула в Москву и перевезет пассажиров

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам отменила в среду один из рейсов из Стамбула в Москву и перевезет пассажиров в этот же день на самолете большей вместимости, сообщил перевозчик.
"Рейс SU2139 Стамбул - Москва за 15 января отменен по техническим причинам. Пассажиры перебронированы на сегодняшний рейс SU2131, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777", - говорится в сообщении.
Пассажирам, пишет авиакомпания, предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
"Организовано размещение в гостинице, предоставление питания и напитков", - добавляет "Аэрофлот".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСтамбулРФАэрофлотBoeing 777
 
 
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