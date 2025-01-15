https://1prime.ru/20250115/aeroflot-854203335.html

"Аэрофлот" отменил один из рейсов из Стамбула в Москву

"Аэрофлот" отменил один из рейсов из Стамбула в Москву - 15.01.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" отменил один из рейсов из Стамбула в Москву

Российская авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам отменила в среду один из рейсов из Стамбула в Москву и перевезет пассажиров в этот же день на... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T07:01+0300

2025-01-15T07:01+0300

2025-01-15T07:01+0300

бизнес

россия

москва

стамбул

рф

аэрофлот

boeing 777

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854203335.jpg?1736913710

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам отменила в среду один из рейсов из Стамбула в Москву и перевезет пассажиров в этот же день на самолете большей вместимости, сообщил перевозчик. "Рейс SU2139 Стамбул - Москва за 15 января отменен по техническим причинам. Пассажиры перебронированы на сегодняшний рейс SU2131, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777", - говорится в сообщении. Пассажирам, пишет авиакомпания, предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. "Организовано размещение в гостинице, предоставление питания и напитков", - добавляет "Аэрофлот".

москва

стамбул

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, стамбул, рф, аэрофлот, boeing 777