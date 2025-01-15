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Аэропорт Хабаровска в 2024 году обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров

Аэропорт Хабаровска в 2024 году обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров - 15.01.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Хабаровска в 2024 году обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров

Хабаровский аэропорт обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров в 2024 году, превысив показатели предыдущего года, сообщает пресс-служба воздушного узла. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T06:46+0300

2025-01-15T06:46+0300

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ХАБАРОВСК, 15 янв - ПРАЙМ. Хабаровский аэропорт обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров в 2024 году, превысив показатели предыдущего года, сообщает пресс-служба воздушного узла. "Международный аэропорт Хабаровск в 2024 году обслужил 2 миллиона 446 тысяч пассажиров, что на 8% превышает показатели 2023 года", - сообщает воздушный узел. Отмечается, что пассажиропоток на международных авиалиниях вырос за прошлый год на 73% - до 242 тысяч человек. Наиболее популярные направления: Пхукет, Бангкок, Ташкент и Харбин. Пассажиропоток на внутренних направлениях составил 2,2 миллиона пассажиров. Чаще всего люди летали в Москву, Новосибирск, Южно-Сахалинск и Владивосток, а также совершали полеты по маршруту Хабаровск -Екатеринбург - Санкт-Петербург. Наибольший прирост отмечен на направлениях в Красноярск - 33%, Сочи - 18%, Магадан и Петропавловск-Камчатский - по 11%. Количество прямых рейсов в Москву в прошлом году увеличилось на 10% и составило в среднем до 22 рейсов в неделю, уточняет аэропорт. По данным аэропорта Хабаровска, новыми полетными программами в прошлом году стали: на международных авиалиниях - Санья, Яньтай, Паттайя, Цзямусы. На внутренних - транзитные рейсы Хабаровск - Красноярск - Москва. Всего же в 2024 году рейсы из аэропорта Хабаровск выполнялись по более чем 70 направлениям. Кроме того, грузов обработали в воздушной гавани на 2% больше, чем в 2023 году - 24,9 тысячи тонн. Также, обеспечили выполнение 21 875 взлетно-посадочной операции, что на 1,7% больше чем годом ранее. Международный аэропорт Хабаровск в 2024 году сохранил статус единственного, откуда выполняются рейсы во все субъекты Дальневосточного федерального округа, сообщает воздушный узел.

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