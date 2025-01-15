Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Хабаровска в 2024 году обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250115/aeroport-854202874.html
Аэропорт Хабаровска в 2024 году обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров
Аэропорт Хабаровска в 2024 году обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров - 15.01.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Хабаровска в 2024 году обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров
Хабаровский аэропорт обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров в 2024 году, превысив показатели предыдущего года, сообщает пресс-служба воздушного узла. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T06:46+0300
2025-01-15T06:46+0300
бизнес
россия
хабаровск
хабаровск
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854202874.jpg?1736912799
ХАБАРОВСК, 15 янв - ПРАЙМ. Хабаровский аэропорт обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров в 2024 году, превысив показатели предыдущего года, сообщает пресс-служба воздушного узла. "Международный аэропорт Хабаровск в 2024 году обслужил 2 миллиона 446 тысяч пассажиров, что на 8% превышает показатели 2023 года", - сообщает воздушный узел. Отмечается, что пассажиропоток на международных авиалиниях вырос за прошлый год на 73% - до 242 тысяч человек. Наиболее популярные направления: Пхукет, Бангкок, Ташкент и Харбин. Пассажиропоток на внутренних направлениях составил 2,2 миллиона пассажиров. Чаще всего люди летали в Москву, Новосибирск, Южно-Сахалинск и Владивосток, а также совершали полеты по маршруту Хабаровск -Екатеринбург - Санкт-Петербург. Наибольший прирост отмечен на направлениях в Красноярск - 33%, Сочи - 18%, Магадан и Петропавловск-Камчатский - по 11%. Количество прямых рейсов в Москву в прошлом году увеличилось на 10% и составило в среднем до 22 рейсов в неделю, уточняет аэропорт. По данным аэропорта Хабаровска, новыми полетными программами в прошлом году стали: на международных авиалиниях - Санья, Яньтай, Паттайя, Цзямусы. На внутренних - транзитные рейсы Хабаровск - Красноярск - Москва. Всего же в 2024 году рейсы из аэропорта Хабаровск выполнялись по более чем 70 направлениям. Кроме того, грузов обработали в воздушной гавани на 2% больше, чем в 2023 году - 24,9 тысячи тонн. Также, обеспечили выполнение 21 875 взлетно-посадочной операции, что на 1,7% больше чем годом ранее. Международный аэропорт Хабаровск в 2024 году сохранил статус единственного, откуда выполняются рейсы во все субъекты Дальневосточного федерального округа, сообщает воздушный узел.
хабаровск
хабаровск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хабаровск, хабаровск, москва
Бизнес, РОССИЯ, ХАБАРОВСК, Хабаровск, МОСКВА
06:46 15.01.2025
 
Аэропорт Хабаровска в 2024 году обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров

Аэропорт Хабаровска в 2024 году обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 15 янв - ПРАЙМ. Хабаровский аэропорт обслужил почти 2,5 миллиона пассажиров в 2024 году, превысив показатели предыдущего года, сообщает пресс-служба воздушного узла.
"Международный аэропорт Хабаровск в 2024 году обслужил 2 миллиона 446 тысяч пассажиров, что на 8% превышает показатели 2023 года", - сообщает воздушный узел.
Отмечается, что пассажиропоток на международных авиалиниях вырос за прошлый год на 73% - до 242 тысяч человек. Наиболее популярные направления: Пхукет, Бангкок, Ташкент и Харбин.
Пассажиропоток на внутренних направлениях составил 2,2 миллиона пассажиров. Чаще всего люди летали в Москву, Новосибирск, Южно-Сахалинск и Владивосток, а также совершали полеты по маршруту Хабаровск -Екатеринбург - Санкт-Петербург. Наибольший прирост отмечен на направлениях в Красноярск - 33%, Сочи - 18%, Магадан и Петропавловск-Камчатский - по 11%. Количество прямых рейсов в Москву в прошлом году увеличилось на 10% и составило в среднем до 22 рейсов в неделю, уточняет аэропорт.
По данным аэропорта Хабаровска, новыми полетными программами в прошлом году стали: на международных авиалиниях - Санья, Яньтай, Паттайя, Цзямусы. На внутренних - транзитные рейсы Хабаровск - Красноярск - Москва. Всего же в 2024 году рейсы из аэропорта Хабаровск выполнялись по более чем 70 направлениям.
Кроме того, грузов обработали в воздушной гавани на 2% больше, чем в 2023 году - 24,9 тысячи тонн. Также, обеспечили выполнение 21 875 взлетно-посадочной операции, что на 1,7% больше чем годом ранее.
Международный аэропорт Хабаровск в 2024 году сохранил статус единственного, откуда выполняются рейсы во все субъекты Дальневосточного федерального округа, сообщает воздушный узел.
 
БизнесРОССИЯХАБАРОВСКХабаровскМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала