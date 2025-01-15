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Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/aliexpress-854215057.html
Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress
Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress
Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:20+0300
2025-01-15T14:20+0300
экономика
россия
aliexpress
маркетплейс
сбой
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф". Больше всего жалоб - 40% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей. По информации из детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб поступает на работу личного кабинета. Также сообщают о сбое сайта и мобильного приложения.
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россия, aliexpress, маркетплейс, сбой
Экономика, РОССИЯ, AliExpress, маркетплейс, сбой
14:20 15.01.2025
 
Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress

"Сбой.рф": на Aliexpress поступило почти 1,7 тыс жалоб из-за его плохой работы

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБрендированные витрины с товарами AliExpress в салонах Tele2
Брендированные витрины с товарами AliExpress в салонах Tele2 - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф".
Больше всего жалоб - 40% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей.
По информации из детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб поступает на работу личного кабинета. Также сообщают о сбое сайта и мобильного приложения.
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