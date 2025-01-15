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Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress
Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress
Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:20+0300
2025-01-15T14:20+0300
2025-01-15T14:20+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф". Больше всего жалоб - 40% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей. По информации из детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб поступает на работу личного кабинета. Также сообщают о сбое сайта и мобильного приложения.
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россия, aliexpress, маркетплейс, сбой
Экономика, РОССИЯ, AliExpress, маркетплейс, сбой
Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress
"Сбой.рф": на Aliexpress поступило почти 1,7 тыс жалоб из-за его плохой работы
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф".
Больше всего жалоб - 40% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей.
По информации из детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб поступает на работу личного кабинета. Также сообщают о сбое сайта и мобильного приложения.
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