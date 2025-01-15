https://1prime.ru/20250115/aliexpress-854215057.html

Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress

Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress - 15.01.2025, ПРАЙМ

Россияне пожаловались на плохую работу Aliexpress

Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:20+0300

2025-01-15T14:20+0300

2025-01-15T14:20+0300

экономика

россия

aliexpress

маркетплейс

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/05/832830545_0:313:3073:2041_1920x0_80_0_0_342ee741dbb7c4b075a711d041ae1b54.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе интернет-магазина Aliexpress, на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб, следует из данных детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф". Больше всего жалоб - 40% - зафиксировано в Москве. Кроме того, жалуются пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Московской и Ярославской областей. По информации из детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб поступает на работу личного кабинета. Также сообщают о сбое сайта и мобильного приложения.

https://1prime.ru/20241224/vtb--853830799.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, aliexpress, маркетплейс, сбой