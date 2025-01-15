https://1prime.ru/20250115/aliexpress-854226476.html

AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя

AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя - 15.01.2025, ПРАЙМ

AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя

AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя, пользователям доступны все функции, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress СНГ. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T18:22+0300

2025-01-15T18:22+0300

2025-01-15T18:22+0300

россия

aliexpress

технологии

сбой

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя, пользователям доступны все функции, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress СНГ. "AliExpress устранил неполадки и полностью восстановил работу платформы. Все функции доступны пользователям в полном объеме", - сказано в сообщении пресс-службы. Ранее в среду россияне сообщали о плохой работе интернет-магазина Aliexpress - по данным детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф", на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб. По информации детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб касалось работы личного кабинета. Также пользователи сообщали о сбое сайта и мобильного приложения.

https://1prime.ru/20250114/runet-854195029.html

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2025

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россия, aliexpress, технологии, сбой