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Эксперт оценил влияние санкций на российский алюминий на ЕС - 15.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250115/alyuminiy-854216263.html
Эксперт оценил влияние санкций на российский алюминий на ЕС
Эксперт оценил влияние санкций на российский алюминий на ЕС - 15.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние санкций на российский алюминий на ЕС
Санкции Евросоюза против российского алюминия приведут к удорожанию импорта для ЕС из-за большего транспортного плеча при доставках из Китая и Австралии,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:42+0300
2025-01-15T14:42+0300
экономика
россия
ес
китай
австралия
алюминий
санкции против рф
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против российского алюминия приведут к удорожанию импорта для ЕС из-за большего транспортного плеча при доставках из Китая и Австралии, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Агентство Блумберг ранее в среду со ссылкой на источники написало, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российские сжиженный природный газ и алюминий в рамках 16-го пакета санкций. "Евросоюзу придется наращивать импорт из стран помимо России, могут вырасти поставки из Китая, Австралии. Из-за большего транспортного плеча такие закупки будут менее выгодны, чем из РФ", - отмечает эксперт. Альтернативным вариантом для Евросоюза может стать увеличение собственного производства алюминия, однако компании столкнутся с затруднениями в доступе к дешевой электроэнергии, необходимой для выплавки металла, считает Пучкарев. Для увеличения внутреннего производства им будут необходимы дополнительные меры поддержки отрасли, добавляет он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду отметил, что возможное введение ограничений на импорт российского алюминия в Евросоюз может привести к дестабилизации мирового рынка.
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россия, ес, китай, австралия, алюминий, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ЕС, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, алюминий, санкции против РФ
14:42 15.01.2025
 
Эксперт оценил влияние санкций на российский алюминий на ЕС

Пучкарев: ЕС из-за санкций на алюминий из РФ будет покупать дороже в Китае

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал
Русал - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против российского алюминия приведут к удорожанию импорта для ЕС из-за большего транспортного плеча при доставках из Китая и Австралии, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.
Агентство Блумберг ранее в среду со ссылкой на источники написало, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российские сжиженный природный газ и алюминий в рамках 16-го пакета санкций.
"Евросоюзу придется наращивать импорт из стран помимо России, могут вырасти поставки из Китая, Австралии. Из-за большего транспортного плеча такие закупки будут менее выгодны, чем из РФ", - отмечает эксперт.
Альтернативным вариантом для Евросоюза может стать увеличение собственного производства алюминия, однако компании столкнутся с затруднениями в доступе к дешевой электроэнергии, необходимой для выплавки металла, считает Пучкарев. Для увеличения внутреннего производства им будут необходимы дополнительные меры поддержки отрасли, добавляет он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду отметил, что возможное введение ограничений на импорт российского алюминия в Евросоюз может привести к дестабилизации мирового рынка.
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Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков
12:36
 
ЭкономикаРОССИЯЕСКИТАЙАВСТРАЛИЯалюминийсанкции против РФ
 
 
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