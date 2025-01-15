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Ереван намерен сохранить сотрудничество с Москвой на высоком уровне - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Ереван намерен сохранить сотрудничество с Москвой на высоком уровне
Ереван намерен сохранить сотрудничество с Москвой на высоком уровне - 15.01.2025, ПРАЙМ
Ереван намерен сохранить сотрудничество с Москвой на высоком уровне
Армянская сторона не аннулировала ни один документ, касающийся двусторонних отношений с РФ, Ереван заинтересован в сотрудничестве с Москвой на высоком уровне,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:32+0300
2025-01-15T16:32+0300
политика
россия
армения
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ЕРЕВАН, 15 янв - ПРАЙМ. Армянская сторона не аннулировала ни один документ, касающийся двусторонних отношений с РФ, Ереван заинтересован в сотрудничестве с Москвой на высоком уровне, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян. "Официальный Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой на высоком уровне... У нас есть объективные вопросы, которые требуют ответов путем здоровых обсуждений, и от этих ответов зависит глубина и уровень дальнейшего сотрудничества", - заявил Папикян. "Армения не аннулировала ни один документ двустороннего сотрудничества, мы даже не аннулировали наше участие в ОДКБ, но де-факто в нем не участвуем... Когда мы говорим о двустороннем сотрудничестве, это сотрудничество должно быть взвешенным, сбалансированным и основанным на обоюдном уважении", - добавил министр.
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россия, армения
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ
16:32 15.01.2025
 
Ереван намерен сохранить сотрудничество с Москвой на высоком уровне

МО Армении: Ереван заинтересован в сотрудничестве с Россией на высоком уровне

© flickr.com / Alexanyan" Флаги России и Армении
 Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© flickr.com / Alexanyan
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ЕРЕВАН, 15 янв - ПРАЙМ. Армянская сторона не аннулировала ни один документ, касающийся двусторонних отношений с РФ, Ереван заинтересован в сотрудничестве с Москвой на высоком уровне, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
"Официальный Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой на высоком уровне... У нас есть объективные вопросы, которые требуют ответов путем здоровых обсуждений, и от этих ответов зависит глубина и уровень дальнейшего сотрудничества", - заявил Папикян.
"Армения не аннулировала ни один документ двустороннего сотрудничества, мы даже не аннулировали наше участие в ОДКБ, но де-факто в нем не участвуем... Когда мы говорим о двустороннем сотрудничестве, это сотрудничество должно быть взвешенным, сбалансированным и основанным на обоюдном уважении", - добавил министр.
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