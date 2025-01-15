https://1prime.ru/20250115/asean-854206915.html

Москва и Ханой высказались за новый документ по отношениям России и АСЕАН

Москва и Ханой высказались за новый документ по отношениям России и АСЕАН - 15.01.2025, ПРАЙМ

Москва и Ханой высказались за новый документ по отношениям России и АСЕАН

Россия и Вьетнам высказались за подготовку нового программного документа по взаимодействию РФ и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на 2026-2030... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T09:52+0300

2025-01-15T09:52+0300

2025-01-15T09:52+0300

экономика

михаил мишустин

вьетнам

асеан

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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам высказались за подготовку нового программного документа по взаимодействию РФ и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на 2026-2030 годы, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Стороны акцентировали значение первого саммита Россия-АСЕАН (Куала-Лумпур, 2005 год) и приветствуют отмечаемый в текущем году его 20-летний юбилей, высказались за укрепление и углубление стратегического партнерства Россия-АСЕАН, последовательное эффективное выполнение комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства Россия-АСЕАН на 2021-2025 годы и совместную подготовку нового программного документа на следующий пятилетний период, а также стратегической программы торгово-инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и ассоциацией с упором на сферы энергетики, наукоемкого и высокотехнологичного производства, цифровой трансформации и "умных" городов", - указано в документе. Также Россия и Вьетнам условились продолжить тесную кооперацию на ведущих деловых площадках Азии, таких как Деловой и инвестиционный саммит АСЕАН и Восточный экономический форум.

https://1prime.ru/20241127/asean-853122215.html

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михаил мишустин, вьетнам, асеан