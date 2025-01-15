https://1prime.ru/20250115/avtovaz-854216096.html

Стало известно, сколько машин Lada продал "АвтоВАЗ" в 2024 году

Стало известно, сколько машин Lada продал "АвтоВАЗ" в 2024 году - 15.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, сколько машин Lada продал "АвтоВАЗ" в 2024 году

Продажи автомобилей Lada в России выросли в 2024 году на треть - до 459 тысяч; доля компании на рынке легковых авто и легкого коммерческого транспорта (LCV)... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:34+0300

2025-01-15T14:34+0300

2025-01-15T14:53+0300

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россия

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в России выросли в 2024 году на треть - до 459 тысяч; доля компании на рынке легковых авто и легкого коммерческого транспорта (LCV) снизилась до 27% с 31% годом ранее, следует из презентации, представленной вице-президентом "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым. "Продажи Lada в России увеличились на 30%… Lada сохраняет свое лидерство и является брендом номер один: 458 933 (продажи - ред.)", - отмечается в презентации, посвященной итогам продаж Lada в 2024 году. При этом доля Lada на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ составила по итогам года 27%, тогда как в 2023 году она достигала 31%, также отмечается в слайдах. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.Из презентации также следует, что экспорт автомобилей Lada из России по итогам прошлого года вырос в четыре раза и превысил 21 тысячу штук."Более 21 000 новых автомобилей Lada было отгружено на зарубежные рынки... Успешный перезапуск экспорта Lada. В 2,5 раза больше стран, чем в 2023. Четырехкратный рост продаж относительно 2023", - говорится в презентации. Там же отмечается, что поставки осуществлялись в 20 стран. При этом годом ранее в презентации по итогам 2023 года было указано, что экспорт составил 6,5 тысяч автомобилей Lada.В планах по экспорту на 2025 год отмечены "увеличение объемов на 50%; расширение географии до 25 стран".Кроме того, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил журналистам, что компания в случае постановки соответствующей задачи готова выпускать по 600-650 тысяч автомобилей Lada в год, работая в две смены.Глава компании также отметил, что по итогам январских каникул и модернизации была увеличена мощность и производительность конвейеров и теперь на одной линии может собираться две или даже три различные автомобильные платформы."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.

https://1prime.ru/20250114/avtovaz-854176162.html

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россия, автоваз, lada, легковые автомобилии