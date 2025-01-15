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Черные ящики разбившегося самолета AZAL вернули в Казахстан

Черные ящики разбившегося самолета AZAL вернули в Казахстан - 15.01.2025, ПРАЙМ

Черные ящики разбившегося самолета AZAL вернули в Казахстан

Бортовые самописцы самолета AZAL, который разбился под Актау, вернули из Бразилии в Казахстан и передали комиссии для составления заключения о катастрофе,... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T11:39+0300

2025-01-15T11:39+0300

2025-01-15T11:39+0300

происшествия

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авиакатастрофа

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АЛМА-АТА, 15 янв – ПРАЙМ. Бортовые самописцы самолета AZAL, который разбился под Актау, вернули из Бразилии в Казахстан и передали комиссии для составления заключения о катастрофе, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре республики. Следовавший из Баку в Грозный лайнер бразильского производства Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря 2024 года близ города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным AZAL, были 62 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщило МЧС Казахстана, выжили 29 человек. По информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, как следует из списков, были 16 граждан РФ. Как сообщили в Генпрокуратуре, в день создана госкомиссия по расследованию крушения самолета, в компетенции которой входит расшифровка черных ящиков. "Бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения", - отметили в ведомстве. По данным генпрокуратуры, в целях обеспечения полноты и всесторонности по делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Кроме того, направлены международные следственные поручения в Азербайджан и Россию в рамках правового сотрудничества.

https://1prime.ru/20241229/samolet-853948488.html

казахстан

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azal, казахстан, авиакатастрофа, россия, бразилия, embraer