https://1prime.ru/20250115/azal-854230440.html

В связи с ЧП с бортом AZAL проведут комплексную проверку

В связи с ЧП с бортом AZAL проведут комплексную проверку - 15.01.2025, ПРАЙМ

В связи с ЧП с бортом AZAL проведут комплексную проверку

В связи с чрезвычайным происшествием с бортом Azerbaijan Airlines (AZAL) была назначена комплексная экспертиза для оценки действий диспетчерских служб, системы... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T20:16+0300

2025-01-15T20:16+0300

2025-01-15T20:16+0300

происшествия

azal

крушение самолета

ск рф

проверка

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. В связи с чрезвычайным происшествием с бортом Azerbaijan Airlines (AZAL) была назначена комплексная экспертиза для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, прорабатываются все возможные версии причин крушения борта."Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о крушении 25.12.2024 года на территории Республики Казахстан самолета Embraer-E190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", повлекшем гибель 39 человек и причинение вреда здоровью 28 человек (ст.263 УК РФ). Следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии", — сказала она.Петренко добавила, что следствие изучает все системы разбившегося под Актау самолета, вещественные доказательства и анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна.Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://1prime.ru/20250115/azal-854209498.html

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azal, крушение самолета, ск рф, проверка