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Росстат зафиксировал рост средней цены бензина и дизтоплива за декабрь
Росстат зафиксировал рост средней цены бензина и дизтоплива за декабрь - 15.01.2025, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал рост средней цены бензина и дизтоплива за декабрь
Средняя розничная цена дизельного топлива в России в декабре выросла на 1,4% по сравнению с ноябрем, а цена бензина - на 1,35%, свидетельствуют данные Росстата. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:10+0300
2025-01-15T19:10+0300
2025-01-15T19:10+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в декабре выросла на 1,4% по сравнению с ноябрем, а цена бензина - на 1,35%, свидетельствуют данные Росстата. При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 0,4% по сравнению с ноябрем. Инфляция в РФ за декабрь составила 1,32%. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в декабре выросла на 11,13%. По дизтопливу данные не приводятся.
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россия, росстат, бензин, дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Бензин, дизтопливо
Росстат зафиксировал рост средней цены бензина и дизтоплива за декабрь
Росстат: средняя цена дизтоплива за декабрь выросла на 1,4%, бензина - на 1,35%
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в декабре выросла на 1,4% по сравнению с ноябрем, а цена бензина - на 1,35%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 0,4% по сравнению с ноябрем.
Инфляция в РФ за декабрь составила 1,32%.
Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в декабре выросла на 11,13%. По дизтопливу данные не приводятся.
Бензин на АЗС в России с 9 по 13 января подорожал на 0,05 процента