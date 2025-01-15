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Росстат зафиксировал рост средней цены бензина и дизтоплива за декабрь

Росстат зафиксировал рост средней цены бензина и дизтоплива за декабрь - 15.01.2025, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал рост средней цены бензина и дизтоплива за декабрь

Средняя розничная цена дизельного топлива в России в декабре выросла на 1,4% по сравнению с ноябрем, а цена бензина - на 1,35%, свидетельствуют данные Росстата. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:10+0300

2025-01-15T19:10+0300

2025-01-15T19:10+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в декабре выросла на 1,4% по сравнению с ноябрем, а цена бензина - на 1,35%, свидетельствуют данные Росстата. При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 0,4% по сравнению с ноябрем. Инфляция в РФ за декабрь составила 1,32%. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в декабре выросла на 11,13%. По дизтопливу данные не приводятся.

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россия, росстат, бензин, дизтопливо