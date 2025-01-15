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ФРС США, отчет по инфляции и биткоин: будет очень жарко - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФРС США, отчет по инфляции и биткоин: будет очень жарко
ФРС США, отчет по инфляции и биткоин: будет очень жарко - 15.01.2025, ПРАЙМ
ФРС США, отчет по инфляции и биткоин: будет очень жарко
Во вторник, 14 января, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 2,14%, до $96 560. В ходе европейской сессии цена повышалась до отметки $97 391. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T10:22+0300
2025-01-15T10:22+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Во вторник, 14 января, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 2,14%, до $96 560. В ходе европейской сессии цена повышалась до отметки $97 391.Биткоин продолжает следовать за фондовыми индексами в преддверии важной статистики. Рынки находятся в режиме ожидания ключевого отчета по инфляции США, который может существенно повлиять на ожидания относительно монетарной политики ФРС. Слабые данные по производственной инфляции (PPI) усилили надежды на возможное смягчение политики, однако участники рынка проявляют осторожность в преддверии публикации потребительской инфляции (CPI). Дополнительным фактором неопределенности выступают ожидания относительно тарифной политики избранного президента Трампа.В среду, 15 января, на торгах в Азии пара BTC/USDT торговалась на уровне $97 951. В момент подготовке обзора биткоин стоит $97 107. Покупатели блестяще удержали важный уровень $96 500. Теперь им осталось пережить инфляционный отчет за декабрь 2024 года. По прогнозам ожидается, что CPI составит 0,4% м/м и 2,9% г/г.Чтобы начать полномасштабное наступление с обновлением исторического максимума цены биткоина, необходимо пройти отметку $100 000. По прогнозам BitRiver, если фактические значения окажутся ниже прогнозных значений, то психологически важную для участников рынка отметку $100 000 мы можем увидеть и сегодня.В 2025 году тема ставок ведущих мировых центральных банков остается приоритетной для всех участников рынков. По времени масштабное наступление в идеале лучше начинать после заседания ФРС США (29 января). Инфляционный отчет сегодня должен уже раскрыть карты по предстоящему заседанию. В случае роста показателей инфляции поддержкой на вечер выступит уровень $93 800.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
10:22 15.01.2025
 

ФРС США, отчет по инфляции и биткоин: будет очень жарко

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Во вторник, 14 января, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 2,14%, до $96 560. В ходе европейской сессии цена повышалась до отметки $97 391.
Биткоин продолжает следовать за фондовыми индексами в преддверии важной статистики. Рынки находятся в режиме ожидания ключевого отчета по инфляции США, который может существенно повлиять на ожидания относительно монетарной политики ФРС. Слабые данные по производственной инфляции (PPI) усилили надежды на возможное смягчение политики, однако участники рынка проявляют осторожность в преддверии публикации потребительской инфляции (CPI). Дополнительным фактором неопределенности выступают ожидания относительно тарифной политики избранного президента Трампа.
В среду, 15 января, на торгах в Азии пара BTC/USDT торговалась на уровне $97 951. В момент подготовке обзора биткоин стоит $97 107. Покупатели блестяще удержали важный уровень $96 500. Теперь им осталось пережить инфляционный отчет за декабрь 2024 года. По прогнозам ожидается, что CPI составит 0,4% м/м и 2,9% г/г.
Чтобы начать полномасштабное наступление с обновлением исторического максимума цены биткоина, необходимо пройти отметку $100 000. По прогнозам BitRiver, если фактические значения окажутся ниже прогнозных значений, то психологически важную для участников рынка отметку $100 000 мы можем увидеть и сегодня.
В 2025 году тема ставок ведущих мировых центральных банков остается приоритетной для всех участников рынков. По времени масштабное наступление в идеале лучше начинать после заседания ФРС США (29 января). Инфляционный отчет сегодня должен уже раскрыть карты по предстоящему заседанию. В случае роста показателей инфляции поддержкой на вечер выступит уровень $93 800.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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